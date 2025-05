Fim de semana no DF tem festivais para todos os estilos musicais

A temporada de grandes eventos musicais está oficialmente aberta no Distrito Federal! A partir deste fim de semana, a cidade recebe festivais para todos os estilos e públicos, com atrações nacionais e experiências que vão além do palco.

O Funn Festival dá o pontapé inicial com uma programação intensa no Parque da Cidade, misturando shows, lazer e diversão em família durante um mês inteiro. No sábado (10), o Numanice volta à capital com Ludmilla e seu combo de pagode, funk e open bar. Já os fãs de rock poderão curtir o Festival Rock Popular Brasileiro (RPB), que leva ao palco nomes como Nando Reis e Titãs. Para os apaixonados por sertanejo, a turnê “Histórias – O Show do Século” promete emoção com gigantes do gênero como Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Leonardo e Daniel.

Funn Festival

Com atrações como Péricles, Luísa Sonza, Marina Sena, Thiaguinho, Seu Jorge, Barão Vermelho e Gustavo Mioto, o Funn Festival 2025 será realizado todas as sextas, sábados e vésperas de feriado até 8 de junho. No Parque da Cidade, o público também encontrará um complexo de entretenimento com parque de diversões, teatro infantil, brinquedoteca, roda-gigante, pedalinho, castelo encantado e apresentações de personagens. O festival ainda oferece opções gastronômicas e ações voltadas para causas sociais e ambientais.

Line-up confirmado:

– 09/05: Belo, Péricles e Pixote (part. Rodriguinho)

– 10/05: Luísa Sonza, Marina Sena e Carol Biazin

– 16/05: Seu Jorge, Marcelo D2 e Blitz

– 17/05: Manu Bahtidão, J. Eskine e Michele Andrade

– 23/05: Thiaguinho e Turma do Pagode

– 25/05: Barão Vermelho e Biquíni

– 30/05: Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Zeca Baleiro e Dorgival Dantas

– 31/05: Gustavo Mioto, Vitor Fernandes e Fica Comigo

– 07/06: Djonga, BK, PH, Alee, TZ da Coronel e Kyan

Foto: Divulgação/ Funn Festival📍 Funn Festival

🗓️ De 9 de maio a 8 de junho (sextas, sábados e vésperas de feriado), das 18h às 4h

📍 Parque da Cidade, estacionamento 2

🎟️ Ingressos disponíveis no site oficial

Rock Popular Brasileiro

O Festival Rock Popular Brasileiro está de volta à “capital do rock” com mais de 10 horas de shows neste sábado. O evento reúne ícones do pop-rock nacional como Titãs, Nando Reis, Humberto Gessinger e Paula Toller. A banda brasiliense Distintos Filhos abre a noite como anfitriã.

O espaço contará com atrações como tirolesa, bungee jump e uma área de convivência com decoração retrô. Pensado para todas as idades, o festival também aposta na acessibilidade, práticas sustentáveis e uma praça de alimentação recheada de opções conhecidas do público local.

Programação:

16h – Abertura dos portões

17h – Distintos Filhos

18h20 – Nando Reis

20h20 – Paula Toller

22h20 – Humberto Gessinger

00h20 – Titãs

📍 Festival RPB

🗓️ 10 de maio (sábado), a partir das 16h

📍 Estacionamento da Arena BRB

🎟️ Ingressos a partir de R$120 no site

Numanice

Ludmilla retorna à capital com a turnê “Numanice”, que combina samba, pagode e funk com estrutura de open bar. Inspirado no EP homônimo lançado em 2020, o projeto cresceu com os álbuns Numanice 2 (2022) e Numanice 3 (2024), consolidando a artista como um dos maiores nomes do gênero.

📍 Numanice em Brasília

🗓️ 10 de maio (sábado), a partir das 15h

📍 Arena BRB Mané Garrincha

🎟️ Ingressos a partir de R$151 no site

Histórias – O show do século

Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Leonardo e Daniel dividem o palco na turnê “Histórias – O Show do Século”, um projeto que celebra as raízes e a evolução da música sertaneja. Com apresentações em grandes cidades do país, Brasília será uma das paradas dessa jornada nostálgica e emocionante.

📍 Histórias em Brasília

🗓️ 10 de maio (sábado), a partir das 16h

📍 Arena BRB Mané Garrincha

🎟️ Ingressos a partir de R$160 no site