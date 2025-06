Duzentas mulheres em situação de vulnerabilidade irão ao show de Gilberto Gil em Brasília

Neste sábado (7), 200 mulheres atendidas por programas sociais da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) terão uma noite especial. Elas vão assistir ao show do cantor Gilberto Gil, na Arena BRB – Mané Garrincha, como parte de uma ação de inclusão e valorização promovida pela pasta.

A iniciativa tem como objetivo oferecer um momento de alegria, descontração e autoestima para mulheres que enfrentam situações de violência, exclusão social e outras formas de vulnerabilidade. Além das beneficiárias diretas dos programas da Sejus-DF, também participam da ação mulheres que atuam na linha de frente do acolhimento e cuidado desse público.

As participantes receberão vouchers para alimentação e bebidas não alcoólicas, viabilizados por uma parceria com as empresas E30 e Playbar, responsáveis pela operação do evento. Para muitas delas, será a primeira oportunidade de assistir a um show desse porte, o que confere um caráter ainda mais simbólico à noite.

De acordo com a Sejus, a atividade reforça o compromisso da secretaria com a promoção da cidadania e o bem-estar das mulheres em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal.

Com informações da Sejus-DF