Djavan anuncia turnê nacional de 50 anos de carreira e pré vendas abrem hoje

O cantor e compositor Djavan celebrará cinco décadas de carreira com uma turnê nacional que reunirá apenas grandes sucessos de sua trajetória. A partir de 9 de maio de 2026, o espetáculo “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”, apresentado pelo Banco do Brasil, estreia no Allianz Parque, em São Paulo, e segue por mais dez cidades. Brasília recebe a apresentação no dia 27 de junho, na Arena BRB Mané Garrincha.

A turnê marca os 50 anos do lançamento de A Voz, o Violão, a Música de Djavan (1976), álbum que inaugurou a trajetória do artista e o consolidou como um dos nomes mais importantes da música popular brasileira. No palco, Djavan apresentará um repertório formado por pelo menos 25 hits que atravessam toda a sua discografia, incluindo clássicos como “Sina”, “Oceano”, “Flor de Lis”, “Açaí”, “Samurai”, “Eu Te Devoro”, “Um Amor Puro” e “Se…”.

Pré-venda e ingressos

Clientes com cartões Banco do Brasil têm pré-venda exclusivahoje e amanhã, com início às 10h online e às 11h nas bilheterias oficiais, além de 20% de desconto nos ingressos inteiros durante esse período. A venda geral começa em 3 de dezembro, a partir das 11h no site e meio-dia nas bilheterias.



Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente pelo site da Ticketmaster e nos pontos físicos credenciados. Clientes BB poderão parcelar em até 6 vezes sem juros; os demais clientes, em até 3 vezes.

Foto: Divulgação

Cidades confirmadas

Turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”

• 09 de maio – São Paulo (Allianz Parque)

• 23 de maio – Salvador (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)

• 30 de maio – Fortaleza (Centro de Formação Olímpica – CFO)

• 13 de junho – Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)

• 27 de junho – Brasília (Arena BRB Mané Garrincha)

• 18 de julho – Belo Horizonte (Arena MRV)

• 01 e 02 de agosto – Rio de Janeiro (Farmasi Arena)

• 29 de agosto – Florianópolis (Arena Opus)

• 24 de outubro – Belém (Hangar)

• 31 de outubro – Recife (Classic Hall)

• 05 de dezembro – Maceió (local a ser divulgado)