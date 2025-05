Dani Machado lança álbum autoral “Ela é Assim” com shows em Brasília

A cantora, compositora e atriz Dani Machado lança nesta sexta-feira (23), às 20h30, no Clube do Choro, seu primeiro álbum autoral, Ela é Assim. O show de estreia contará com banda completa e participações especiais. A segunda apresentação acontece no dia 5 de junho, às 19h30, no Espaço Cultural Renato Russo.

Com repertório marcado por ritmos brasileiros, sonoridades contemporâneas e letras que abordam afetos, identidade, resistência e liberdade, o disco reúne dez faixas autorais produzidas por Kiko Santana, com coprodução da própria artista. Participam do projeto músicos como Milton Guedes (sax), Oswaldo Amorim (baixo), Félix Junior (7 cordas) e Alberto Salgado (berimbau).

Dani Machado. – Foto: Divulgação

No palco, Dani estará acompanhada por Kiko Santana (violão), Lucas Pimentel (baixo), Tuca Lima (bateria), Patrick (sax) e Marcus Moraes (guitarra). O show ainda conta com os convidados Júlio Lemos (violão) e Carlos Pial (percussão), que também assina a música de abertura. Além das faixas do disco, o repertório inclui releituras de clássicos de Wilson Simonal, Jorge Ben Jor e Marisa Monte.

“Esse álbum é a concretização do sonho de uma vida inteira. Sou compositora desde criança e o meu maior desejo sempre foi gravar as minhas músicas. Depois de algumas tentativas frustradas, encontrei no Kiko Santana um grande parceiro. Trabalhamos juntos intensamente durante dois anos e conseguimos reunir um time incrível aqui de Brasília. Estou muito feliz com o resultado – o Ela é Assim superou minhas expectativas e promete tocar muita gente”, afirma Dani.

O projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF).

SERVIÇO

Show de lançamento do álbum “Ela é assim” – Dani Machado*

Sexta, 23 de maio, às 20h30

Clube do Choro de Brasília

R$ 40 (meia solidária mediante doação de 1 kg de alimento

Ingressos disponíveis na Bilheteria Digital