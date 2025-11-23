Claudia Leitte cancela shows após diagnóstico de broncopneumonia

ANA CORA LIMA

Claudia Leitte, 45, cancelou dois shows que faria neste fim de semana — um em Curitiba e outro em Monte Alegre, em Sergipe — e recorreu às redes sociais para explicar o motivo da suspensão da agenda: a cantora recebeu o diagnóstico de broncopneumonia nesta sexta-feira (21).

Segundo ela, os primeiros sinais de mal-estar começaram dias antes, mas mesmo assim decidiu manter as apresentações. Na véspera da viagem à capital paranaense, o quadro piorou após uma crise de refluxo que evoluiu para tosse intensa e episódios de falta de ar. “Fui parar no Sírio-Libanês, em São Paulo, porque senti falta de ar de novo e, como não apresentei grandes sintomas além disso, fui prontamente atendida e medicada”, relatou em vídeo.

Claudia, que recentemente explicou por continuar cantando no Carnaval mesmo após sua conversão religiosa, contou que os médicos descartaram qualquer infecção viral, e, apesar das recomendações da equipe que a atendeu, ela insistiu em seguir com os compromissos. “Decidi, por conta própria, continuar minhas atividades achando que daria conta, contrariando a indicação médica. Só que tive mais uma crise de falta de ar durante o voo e aí fiquei preocupada”, explicou.

Ao chegar em Curitiba, a artista passou por nova avaliação e recebeu o diagnóstico de início de pneumonia do seu médico. Diante do quadro, optou por cancelar as apresentações para priorizar a saúde.

“O meu médico teve acesso aos exames que fiz no hospital e disse que estou começando um quadro de pneumonia e precisava de repouso. Vim explicar por respeito. Estou triste, mas preciso agir com responsabilidade”, afirmou.