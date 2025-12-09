Caetano Veloso e Liniker agitam o Quadradinho nesta semana

Nesta quinta-feira (11), Caetano Veloso sobe ao palco com o show que vem lotando festivais pelo país. A apresentação percorre diferentes momentos da carreira do artista, dos clássicos que atravessam gerações às composições mais recentes.

Após a turnê histórica ao lado de Maria Bethânia, que reuniu mais de 500 mil pessoas em estádios e arenas, o cantor vive uma nova fase criativa. Aos 82 anos, trabalha em um álbum de inéditas previsto para 2026 e já apresentou ao público a nova canção Uma baiana, descrita por ele como “uma oração para esse clima de 3ª Guerra Mundial que o mundo está vivendo. Que a paz possa se sobrepor a esse horror”.

O repertório promete incluir momentos marcantes de sua obra, como “Branquinha”, “Vaca Profana” e “Não Enche”, além de “Anjos Tronchos”, do disco Meu Coco (2021). Caetano reforça que segue motivado a compor e a circular pelos grandes palcos do país: “Quero continuar a fazer coisas, quero compor canções pra gravar esse ano, mas não sei o que vai aparecer na minha cabeça. O interessante é que eu vou fazer festivais. Esses festivais bacanas, com público variado, com muita gente, em lugares bonitos, isso eu quero fazer”.

Já no sábado (14), quem encerra a série de apresentações é Liniker, uma das vozes mais potentes da música brasileira contemporânea. Vencedora do Grammy Latino em 2022, a cantora é a brasileira com mais indicações ao Grammy Latino 2025: são sete categorias, incluindo Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.

A artista retorna a Brasília após rodar o país com a CAJU Tour, que teve sessões esgotadas, incluindo dois shows na capital em abril. Desta vez, prepara um repertório especial com faixas de CAJU e sucessos da carreira. “Estou muito animada para retornar a Brasília e encerrar os shows do ano com muita energia. Com certeza será inesquecível”, afirma.

Serviço:

Festival Estilo Brasil

Local: Centro de Convenções Ulysses

Data: 11 e 14 de dezembro

Horário: 20h

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/