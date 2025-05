Banda Lupa é retirada do line up do Porão do Rock e se pronuncia

Faltando apenas três dias para o festival Porão do Rock, evento clássico da agenda brasiliense, a banda Lupa foi retirada do line up. Em resposta ao anúncio repentino, a Lupa se pronunciou em seu perfil no Instagram reiterando o compromisso da banda com o festival e explicando como se deu o contato dos organizadores do evento com o grupo.

“Apesar da Lupa ter sido anunciada nesta edição, a banda em nenhum momento foi comunicada oficialmente de sua participação. A Lupa nunca teve cachê confirmado, não teve negociação, não teve contrato – apesar da nossa insistência – ou qualquer garantia que nos desse segurança sobre a efetiva participação. Inclusive, descobrimos que estaríamos no festival por meio da imprensa.”

Na nota, a banda afirma que o evento nunca apresentou um contrato ou proposta sobre pagamento, estrutura, disponibilidade de data, ou qualquer arranjo acerca da organização para a apresentação da banda no festival.

“Após divulgar o nome da Lupa por diversas vezes no line up e contar com a nossa divulgação [o Porão do Rock] decidiu cortar a Lupa na semana do festival, deixando claro que se sentiram ofendidos e prejudicados por termos feito shows gratuitos”.

Por fim, na nota eles explicam que “caso fosse totalmente necessário o bloqueio de agenda, isso deveria ter sido solicitado e alinhado, a partir de uma conversa com a gente, ou via contrato. Como todos os profissionais fazem. Mas nada disso ocorreu. E ainda assim, estávamos felizes em fazer parte do festival, sem questionar.”

Múcio Botelho, vocalista da banda, lamentou a situação e reafirmou o carinho da banda para com o festival e sua relevância para o cenário do rock nacional.

“A Lupa tem uma história muito grande com o porão, desde a seletiva em 2017 até hoje sempre apoiamos o festival, tem foto minha no livro da história do festival, e agora, na melhor edição do porão em muito tempo, num momento de virada de chave pro festival e de crescimento pra gente, o dono do festival virou as costas e não teve carinho nem cuidado pra resolver essa situação.”

Múcio faz um apelo final, “Tá na hora do porão rever muita coisa. Principalmente como tratar os artistas da cidade. É uma luta desigual e um tapa na cara de todo mundo que faz o corre pro rock acontecer nesse país”, finaliza.

O outro lado

Por meio de nota oficial no Instagram, a organização do Porão escreveu que “apresentações de uma banda na mesma cidade e em datas tão próximas tiram a relevância e o sentido de sua presença em qualquer festival.”

Segundo a nota, a situação foi desencadeada após tomarem conhecimento, por meio da mídia, da realização de dois shows gratuitos da banda em Brasília na semana do evento. Procurado pelo Jornal de Brasília, o Porão do Rock reafirmou o comunicado oficial e declarou que não vai mais se manifestar sobre o assunto.