A força do rap no DF: GOG se apresenta no Projeto Raízes Musicais

Depois de um mês marcado por datas essenciais para a cultura negra e periférica — o Dia Mundial do Hip Hop (12) e o Dia da Consciência Negra (20) —, o Projeto Raízes Musicais recebe GOG, um dos nomes mais emblemáticos do rap brasileiro. O show acontece na segunda-feira (1), às 20h, no Teatro dos Bancários.

Brasiliense de origem e referência nacional, GOG apresenta um repertório que atravessa gerações, com faixas como Brasil com P, É o Terror, É o Crime e Eu e Lenine – A Ponte. Ao lado de Victor Vitrola e DJ A, celebra 36 anos dedicados ao rap, reafirmando a força poética e política de sua obra em uma noite simbólica para a cena cultural do DF.

Realizado em parceria com o Sindicato dos Bancários de Brasília, o projeto reforça o Teatro dos Bancários como um espaço ativo na cena local, dedicado à produção autoral e às vozes que utilizam a arte como ferramenta de transformação social.

Natural de Sobradinho, criado no Guará e inspirado pelos bailes das periferias do DF, GOG levou sua poesia para todo o país. Ao longo da carreira, colaborou com nomes como Lenine, Natiruts, Maria Rita, Gerson King Combo e Ellen Oléria, consolidando-se como uma das vozes mais influentes da música brasileira contemporânea.

O show integra o Projeto Raízes Musicais, idealizado pelo maestro e multi-instrumentista Rênio Quintas. Desde julho, a iniciativa reúne mensalmente grandes nomes da música autoral do DF. Em 2025, já passaram pelo palco Alberto Salgado, Célia Porto e Rênio Quintas Trio, Marcelo Café e Pé de Cerrado. Após GOG, o encerramento da temporada fica por conta da potência poética de Flor Furacão, no dia 18 de dezembro.

Projeto Raízes Musicais – Show com GOG e convidados

Data: 1º de dezembro de 2025, segunda-feira

Horário: 20h

Local: Teatro dos Bancários – 314/315 Sul – Brasília/DF

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia ou meia solidária)

Vendas: Sympla – Ingressos para Eventos, Teatros, Shows, Cursos e mais