Rubens Ricupero vence o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O diplomata, professor e escritor paulista Rubens Ricupero foi anunciado como o vencedor do prêmio Machado de Assis deste ano, a mais alta distinção concedida pela Academia Brasileira de Letras. A honraria, que reconhece o conjunto da obra de um autor, será entregue no dia 25 de julho, junto com o prêmio de R$ 100 mil.

Aos 88 anos, o ex-ministro da Fazenda tem 48 livros publicados e construiu uma trajetória intelectual e literária marcada pela análise do Brasil na perspectiva internacional e pela memória política recente do país. Sua obra, ao olhar para os dilemas do país, faz da literatura ferramenta de compreensão do Brasil.

Entre seus títulos de maior sucesso estão “A Diplomacia na Construção do Brasil”, “O Brasil e o Dilema da Globalização” e o mais recente “Memórias”. Sua biografia perpassa acontecimentos-chave da diplomacia brasileira, como o fim do governo Collor e a Rio 92, e também da história econômica do Brasil, como o Plano Real.

O jornalista e escritor Merval Pereira, presidente da ABL, disse que Ricupero foi escolhido para receber o prêmio por ser um grande intelectual, com trajetória pública notável. “Está sendo homenageado porque tem livros importantes, fundamentais para entender o Brasil no mundo -a geopolítica do Brasil. E também um livro de memórias que é excepcional.”

A cerimônia de entrega do prêmio, na sede da ABL, no Rio de Janeiro, acontece no dia do aniversário de 128 anos da academia. Também serão homenageadas outras figuras de destaque na cultura brasileira. Receberão medalhas comemorativas.

Cristovam Buarque vai receber a medalha Francisco Alves; o escritor Ubiratan Machado e o diretor da STA Klecio Santos, a medalha Rachel de Queiroz; o cineasta Silvio Tendler, e o compositor e poeta Herminio Bello de Carvalho receberão a medalha Joaquim Nabuco; o professor Jose Carlos Santos de Azeredo, coordenador de gramática do Dicionário Caldas Aulete, receberá a medalha João Ribeiro.

Com o prêmio Machado de Assis, Ricupero se junta a uma galeria de laureados que inclui nomes como João Cabral de Melo Neto, Lygia Fagundes Telles e Ruy Castro. A mais recente premiada foi a poeta Adélia Prado, que na mesma semana também levou o Camões, maior reconhecimento para escritores de língua portuguesa.