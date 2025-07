Livro apoiado pela FAPDF reúne estudos inéditos de pesquisadores sobre sobre sistemas quânticos não estacionários

Lançado com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), o livro III International Workshop on Quantum Nonstationary Systems (III Workshop Internacional sobre Sistemas Quânticos Não Estacionários) reúne estudos inéditos sobre sistemas quânticos não estacionários — um campo avançado da física que investiga o comportamento de partículas em movimento acelerado ou sob variações no tempo. A obra é resultado do trabalho de pesquisadores brasileiros e internacionais, que se reuniram para compartilhar descobertas recentes na área.

O livro traz oito capítulos escritos por especialistas de diversos países. Entre os temas abordados nos capítulos estão o efeito Casimir dinâmico (criação de fótons a partir do vácuo devido ao movimento acelerado de espelhos); a interação luz-matéria (análise das diferenças entre descrições clássica e quântica dessas interações) e a decoerência quântica (estudo de como efeitos quânticos se perdem à medida que sistemas se tornam maiores, conectando o mundo microscópico ao macroscópico). Todo o conteúdo foi desenvolvido a partir da terceira edição do workshop internacional sobre o tema, realizado em agosto de 2024, com fomento da FAPDF.

Coordenado pelos físicos Alexandre Dodonov, da Universidade de Brasília (UnB), e Lucas Chibebe Céleri, da Universidade Federal de Goiás (UFG), o evento contou com a participação de pesquisadores do Brasil e do exterior, incluindo países como Estados Unidos, Argentina, México, Alemanha e Singapura. Ao longo de cinco dias, especialistas em física teórica e experimental apresentaram estudos recentes e trocaram experiências em áreas como dinâmica quântica, termodinâmica de sistemas microscópicos e fenômenos induzidos por modulações externas.

“É uma forma de democratizar o conhecimento. Mesmo quem não esteve presente no evento pode acessar os conteúdos e entender melhor os avanços na física quântica”, afirma Alexandre Dodonov.

O livro marca simbolicamente os 100 anos da física quântica e reforça a vocação da UnB e do Distrito Federal como polos de pesquisa científica de ponta. Segundo Dodonov, o apoio da FAPDF foi essencial tanto para a realização do evento quanto para a viabilização da obra.

“Sem esse suporte, seria impossível alcançar o nível de excelência que conseguimos. Desde a compra de equipamentos até o intercâmbio com cientistas de outros países, tudo depende desse tipo de investimento.”

Com linguagem técnica acessível a estudantes e pesquisadores da área, o livro é uma ferramenta de formação e atualização científica. Está disponível gratuitamente para leitura online, reforçando o compromisso dos organizadores com a ciência aberta e colaborativa.

