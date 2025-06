Com 11 anos, estudante inspira público na Feira do Livro de Brasília

Na programação de quarta-feira (11) da 38ª Feira do Livro de Brasília, um dos destaques foi o lançamento do livro Conexão, do estudante cearense Davi Moura, de 11 anos. A publicação, segunda de autoria dele, reúne dez cordéis que homenageiam personalidades e ações voltadas aos direitos humanitários, unindo sensibilidade, pesquisa e compromisso social na escrita de um autor que, apesar da pouca idade, já se destaca no cenário literário nacional.

Davi escreve desde os 7 anos. Aos 9, lançou Meu Mundo de Poesias, e desde então vem fazendo sucesso com o público com seus versos e reflexões. Além de ser filiado à Associação Cearense de Escritores (ACE), ele é membro número 1 da Ala Mirim da Academia Mundial de Letras da Humanidade e também integra a Academia Internacional de Literatura Brasileira de Nova York (EUA).

Criado em um ambiente culturalmente fértil, Davi desenvolveu desde cedo o gosto pela literatura. A inspiração para a nova obra, publicada pela editora IMEPH, surgiu a partir da leitura de O Quinze, de Rachel de Queiroz, em quadrinhos, o que o motivou a fazer uma conexão com a história da família Mendes, que se deslocou do Nordeste para o Norte em busca de dias melhores. A partir dessa base, Davi passou a pesquisar e construir narrativas.

“Mais do que qualquer resultado financeiro, o que me deixa feliz é ver o Davi inserido nesse universo artístico, cultural, distante das telas, mas sem perder a essência da infância”, comemorou Meire Moura, mãe de Davi. “Ele continua sendo criança, brincando, se divertindo, e essa é a maior riqueza que eu posso proporcionar a ele: o acesso à arte, à literatura e à cultura.”

O secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, também acompanhou o lançamento e elogiou o protagonismo do escritor-mirim: “Ver um menino tão novo compartilhando sua experiência cultural é algo que emociona. Davi já é uma referência. Ele mostra que cultura, educação e meio ambiente caminham juntos quando pensamos em construir uma sociedade mais consciente e sustentável”.

*Com informações da Secretaria do Meio Ambiente