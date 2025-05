Carlos Santos lança guia anti-LGBTfobia com roda de conversa em Brasília

Nesta sexta-feira (23), o ativista e escritor pernambucano Carlos Santos fará o lançamento oficial do seu livro Pequeno Grande Guia Anti-LGBTfobia. O evento está marcado para às 18h, no espaço AQUILOMBAR, e terá como destaque uma roda de conversa com o tema “Direitos LGBTQIAP+ e democracia: tecendo redes para o bem viver”.

A ocasião marca também o lançamento da obra dentro de uma breve turnê nacional. A estreia ocorreu em Pernambuco, no último dia (17), e será seguida por uma parada no Distrito Federal. Ainda em Brasília, o debate contará com a participação de Etcetera Vibes e Leandra Lima, com mediação de Rodrigo Mendes. O encerramento da turnê acontecerá em São Paulo, no dia (19) do mês que vem, com um evento no Galpão da Casa1, realizado em parceria com a Iniciativa Negra.

O livro Pequeno Grande Guia Anti-LGBTfobia propõe uma abordagem prática e acessível sobre a diversidade sexual e de gênero, oferecendo reflexões, estratégias e ações concretas para o enfrentamento do preconceito no dia a dia. Com capítulos curtos, diretos e didáticos, a obra une experiências pessoais, contextos sociais e orientações práticas, proporcionando uma compreensão abrangente sobre as causas, impactos e formas de combate à LGBTfobia.

Carlos Santos. Foto: Luan Costa

Em entrevista ao JBr, Carlos explicou sobre as atitudes que considera urgentes na transformação social em relação à comunidade LGBTQIAP+. “Acredito que a atitude mais urgente é se posicionar. Não dá mais pra aceitar o silêncio diante da violência. Se posicionar nas redes, no almoço de família, no trabalho, na escola. Outro passo essencial é ouvir com respeito as pessoas LGBTQIAP+, aprender com nossas vivências, sem querer resumir nossas dores a opinião. Também é urgente defender políticas públicas inclusivas, porque o preconceito não se enfrenta só com afeto — a gente precisa de acesso, de moradia, de saúde, de segurança. Enfrentar a LGBTfobia é praticar coragem todo dia, mesmo quando é desconfortável. E isso começa com cada pessoa reconhecendo o seu papel nessa luta.”

O escritor é cofundador da ONG ARCO, onde atua em direitos humanos com foco nas populações LGBTQIAP+ e negras. Também é idealizador da TransCiclopédia, plataforma digital voltada à visibilidade e conhecimento sobre narrativas trans. Ele falou ainda sobre o impacto que obras como a sua podem ter nas políticas públicas brasileiras: “A palavra tem poder de transformar mentalidades, e, a partir daí, transformar estruturas. O guia nasce justamente desse acúmulo de vivências e lutas que construímos na ARCO e em iniciativas como a TransCiclopédia. Já vimos escolas utilizarem nossos materiais em atividades pedagógicas, conselhos municipais citarem nossas propostas em conferências, e parlamentares se aproximarem da pauta por meio das nossas ações.”

“A circulação de obras como essa fortalecem a educação popular, a incidência política e a construção de políticas públicas mais humanas e comprometidas com a diversidade.”

Por fim, Carlos relatou que sua agência, Advocacy, em conjunto com a deputada estadual Dani Portela (PSOL/PE), propôs o Projeto de Lei do Protocolo Arco-Íris, que visa estabelecer diretrizes para o acolhimento de vítimas de LGBTfobia em espaços de grande circulação, como shoppings, bares e shows.“Isso mostra como o conhecimento produzido por corpos dissidentes pode e deve influenciar diretamente as estruturas do Estado”.

Carlos Santos. Foto: Luan Costa

O lançamento de um livro com uma mensagem tão poderosa é um passo importante na conscientização das pessoas que ainda não reconhecem as violências diárias sofridas pela comunidade LGBTQIAP+. Fomentar o debate sobre o tema é o primeiro passo para enfrentar a LGBTfobia e promover a criação de espaços seguros e inclusivos, onde essas pessoas possam viver com dignidade.

Lançamento do livro “Pequeno Grande Guia Anti-LGBTfobia” e roda de conversa

Tema: Direitos LGBTQIAP+ e democracia: tecendo redes para o bem viver

Data: 23/05 (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: AQUILOMBAR – Brasília, DF

Ingressos: Sympla