Brasiliense é contratado pela Marvel para estrear como desenhista em novo HQ

A trajetória do brasiliense Tiago Palma, 42 anos, é uma mistura vibrante de música, arte gráfica e quadrinhos. Conhecido no cenário cultural do Distrito Federal por seu trabalho como baterista, ilustrador e diretor criativo da Revista Traços de Brasília, Tiago agora conquista um novo patamar em sua carreira: ele foi contratado pela Marvel Comics, uma das maiores editoras de histórias em quadrinhos do mundo, e fará parte da equipe responsável pela “The New Avengers” (Os Novos Vingadores, em português).

O convite veio em março de 2025. Após anos de persistência e construção de portfólio, foi contratado como freelancer para trabalhar em duas edições como desenhista e arte-finalista, cuidando dos traços e do próprio acabamento dos desenhos. Tiago conta que desde 2016 participa de eventos e convenções de quadrinhos como a CCXP e a New York Comic Con, buscando apresentar seu trabalho a editores e recrutadores da Marvel.“Foram muitos anos tentando, levando portfólio, enviando material por e-mail e escutando feedback. Até que neste ano, finalmente, veio o convite oficial. É uma emoção enorme”, afirma.

TiagoPalma na CCXP. – Foto: Isabel Rodrigues

Da música à arte sequencial

Formado em publicidade, Tiago Palma sempre transitou entre a arte gráfica e a música. Ele é integrante de bandas autorais do DF como a Etno — com a qual toca há mais de 20 anos, se apresentando em festivais no Brasil, Canadá, Inglaterra e EUA. Thiago também participa do grupo instrumental Horta Project.

Paralelamente, dedica-se ao design gráfico e à ilustração, produzindo capas de discos, videoclipes e materiais de divulgação para bandas e eventos do DF. Entre os trabalhos mais marcantes estão a identidade visual do festival Rola Pedra e capas para bandas como Trampa, Toro e Daxan. “Mesmo trabalhando com ilustração comercial, sempre me envolvi criativamente com as bandas, cuidando da parte visual e gráfica. Isso acabou abrindo portas também no cenário cultural e editorial”, destaca.

O caminho até os quadrinhos

Em 2016, Tiago começou a mergulhar no universo das HQs autorais. Participou de encontros de ilustradores em cafés e livrarias da cidade e logo foi convidado a integrar coletâneas da Editora Draco, como Imaginários em Quadrinhos Vol. 5 e Delirium Tremens, entre outros.

Alguns trabalhos. – Foto: Arquivo pessoal

O primeiro trabalho autoral completo foi o livro Cala a Boca, Fido!, escrito em parceria com o roteirista paulista Eduardo Kasse, lançado em 2022.

Mais recentemente, Tiago também foi contratado para ilustrar duas HQs que serão lançadas ano que vem nos Estados Unidos pela editora Vault Comics. Uma delas é uma história pós-apocalíptica com temática natureza versus tecnologia, e a outra, intitulada Excommunicated –excomungada em português–, aborda exorcismo e batalhas entre céu e inferno, protagonizada por uma freira chamada Josefina.

Estreia nos Vingadores

O artista Palma será responsável pelas edições 4 e 5 da nova fase de Novos Vingadores, da Marvel Comics, com lançamento previsto para setembro e outubro de 2025 nos Estados Unidos. A edição brasileira deve chegar em 2026. Tiago, que fará tanto os desenhos quanto a arte-final digital, celebra a oportunidade: “Quero entregar o melhor trabalho possível, porque sei da responsabilidade que é fazer parte de uma editora tão importante”, declara. Tiago vai trabalhar remotamente, do escritório que fica em casa, em Brasília, seguindo o cronograma apresentado pela editora. A produção da HQ começa com o recebimento do roteiro por e-mail, Palma deve encaminhar 3,5 páginas do trabalho por semana.

A nova série marca uma reviravolta no universo Marvel: os Thunderbolts, conhecidos por suas formações imprevisíveis, agora assumem o título de Novos Vingadores. Escrita por Sam Humphries e ilustrada por Ton Lima, a história apresenta uma equipe inusitada com personagens como Soldado Invernal, Viúva Negra, Carnificina, Hulk, Namor, Clea e Wolverine. Unidos à força contra clones corruptos dos Illuminati, eles protagonizam uma nova fase inspirada no espírito ousado da lendária série Novos Vingadores de 2004.

Ao refletir sobre sua jornada e identidade, Tiago destaca valores que carrega tanto na vida pessoal quanto na profissional.“Acho que minha essência está no respeito e na colaboração. Sempre busco tratar todos com cuidado e construir de forma coletiva, seja num estúdio de música, num projeto gráfico ou numa página de quadrinho”, revela.