Victoria Serednicki inaugura mostra com reflexões sobre tempo e natureza

Nesta sexta-feira (6), o Espaço Cultural Renato Russo recebe a nova mostra da artista Victoria Serednicki. Com visitação aberta até o dia 20 de julho, a exposição reúne obras que percorrem o fio condutor do tempo em suas múltiplas dimensões — da delicadeza do cotidiano às inquietações existenciais.

“Em 2020, durante a pandemia — um momento que nos fez reavaliar muitas questões sobre a vida — foi quando internalizei que era artista”, conta Victoria.

Para ela, a arte não é uma escolha consciente, mas uma condição de nascimento. “Não acredito que as pessoas se tornem artistas; você nasce ou não. O grande desafio, na verdade, é entender essa responsabilidade que o artista tem para consigo mesmo e para com os outros.”

É a partir dessa consciência que ela desenvolve seu trabalho. O tempo, segundo a artista, é o tema central que impulsiona suas criações. “As reflexões perpassam desde questões simples, relacionadas a uma busca pelo verdadeiro estado de presença na vida […] até questões mais amplas e existenciais sobre a origem, o fim e o recomeço.”

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Victoria transita entre o figurativo e o abstrato, mas vê nessa dualidade uma integração natural. “Costumo dizer que o abstrato é o resultado de um olhar verdadeiramente atento ao que está à nossa volta. Quando paramos de rotular o que estamos vendo […] o abstrato se revela.” É nesse gesto de abertura e atenção plena que os dois universos se equilibram em sua obra.

Criada em contato íntimo com a natureza, ela leva para a arte as memórias visuais acumuladas desde a infância, quando acampava e fazia trilhas. Em 2024, uma viagem solitária intensificou esse elo. “Senti ainda mais a nossa pequenez diante da natureza, mas também compreendi que estamos profundamente conectados a ela e fazemos parte dessa unicidade infinita.”

Além da pintura, Victoria tem experimentado novos suportes e técnicas, como a cerâmica e o uso de tecidos variados. “O meu processo de criação está diretamente relacionado com as experimentações, é uma espécie de brincadeira ativa […]. A arte sempre me surpreende, eu gosto disso”, finaliza.

Para ela, a mostra é um convite à contemplação e ao mergulho nas camadas do tempo, da paisagem e da sensibilidade. Uma oportunidade de desacelerar e perceber — como Victoria propõe — a beleza que insiste em existir, mesmo nos gestos mais simples.

Serviço

Mostra de Victoria Serednicki

Onde: Espaço Cultural Renato Russo, Galeria Parangolé — 508 Sul, Brasília – DF

Quando: de 6 de junho a 20 de julho de 2025, de terça a sábado, das 10h às 20h

Entrada gratuita