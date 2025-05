Programação cultural celebra os 35 anos do Museu Vivo da Memória Candanga

Na próxima quinta-feira (15), o Museu Vivo da Memória Candanga completa 35 anos de fundação e celebra a data com um evento especial aberto ao público. A programação inclui atividades culturais, artísticas e ações de valorização da história dos candangos — os trabalhadores que participaram da construção de Brasília.

A comemoração terá início com aulas coletivas destinadas à comunidade. Ao longo do dia, o espaço receberá autoridades, pioneiros e visitantes em uma agenda diversificada, que contempla desfile de moda sustentável e inclusiva, feira de artesanato com participação de artistas locais, apresentações musicais e um almoço coletivo.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Claudio Abrantes, o evento é um reconhecimento da importância do museu para a capital. “Mais do que um museu, ele é um testemunho da coragem, da luta e da esperança dos pioneiros que ergueram a nossa capital. Preservar sua história é preservar a identidade cultural do Distrito Federal, fortalecendo o sentimento de pertencimento e garantindo que as futuras gerações conheçam e valorizem esse legado extraordinário”, afirmou.

O encerramento da celebração será marcado pelo tradicional corte do bolo comemorativo, que simboliza mais de três décadas de memória, resistência e preservação cultural.

Fundado em 1990, o Museu Vivo da Memória Candanga é um espaço dedicado à história dos trabalhadores que ergueram Brasília. Com exposições permanentes, eventos e atividades educativas ao longo do ano, o museu promove o diálogo entre gerações e reforça o papel dos candangos na construção da identidade do Distrito Federal.

Aniversário do Museu Vivo da Memória Candanga

Data: 15 de maio

Local: Tendas na área externa do Museu Vivo da Memória Candanga

Programação

→ 9h às 10h: Aulas coletivas de ginástica, HIIT e capoterapia; abertura da feira de artesanato local

→ 10h: Desfile sustentável “Vestindo a História”

→ 11h: Mesa solene com autoridades e pioneiros

*Com informações da Secec-DF