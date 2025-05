Últimos dias da exposição “Outras Paisagens” no Museu Nacional

O público tem até este domingo (11), para visitar a exposição “Outras Paisagens”, em cartaz na Galeria 3 do Museu Nacional da República. Com entrada gratuita, a mostra reúne 27 artistas de diferentes regiões do país e propõe um olhar multifacetado sobre o conceito de paisagem, abordando temas como pertencimento, ancestralidade e a relação contemporânea com a natureza.

Para marcar o encerramento, o Museu preparou uma programação especial. Na sexta-feira (10), das 13h30 às 18h, será realizado o seminário Experiência na Paisagem, no Auditório 2. A atividade integra o Ciclo de Palestras 2025 e é fruto de uma parceria entre o Museu Nacional, a Universidade de Brasília, a Universidade do Estado de Santa Catarina, o MidiaLabBR e a própria exposição. Participam do debate artistas da mostra, curadoras e pesquisadoras, que trarão diferentes perspectivas sobre o conceito de paisagem na arte e na cultura.

Nos dias 10 e 11, às 10h, também serão promovidas mediações culturais gratuitas pela exposição, com a presença de parte da curadoria e artistas convidados. A ideia é oferecer ao público uma experiência mais próxima das obras e das reflexões propostas por elas.

Com curadoria de Juliana Crispe, Outras Paisagens amplia a compreensão do que é paisagem na arte contemporânea, indo além da estética e tocando em questões urgentes da atualidade. “A exposição é composta por artistas de diferentes regiões e etnias, e nos convida a ver a paisagem como um espaço de ancestralidade e consciência”, afirma Juliana. Já Fran Favero, diretora do Museu, destaca o papel social da arte nesse contexto: “Essa mostra responde a desejos urgentes da sociedade. É fundamental que as exposições estejam conectadas com temas tão relevantes quanto pertencimento e meio ambiente.”

Programação de Encerramento

Seminário Experiência na Paisagem

📅 9 de maio (sexta-feira)

🕐 13h30 às 18h

📍 Auditório 2 – Museu Nacional da República

🎟 Gratuito

Mediações Culturais pela Exposição

📅 10 e 11 de maio (sábado e domingo)

🕐 10h

📍 Galeria 3 – Museu Nacional da República

🎟 Gratuito

Serviço – Exposição Outras Paisagens

📅 Visitação até 11 de maio

🕐 Diariamente, das 9h às 18h

📍 Museu Nacional da República – Galeria 3

🎟 Entrada gratuita

👥 Livre para todos os públicos