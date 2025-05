Exposição em Planaltina ressignifica a mitologia grega

O Museu Histórico e Artístico de Planaltina recebe, a partir desta sexta-feira (16), a exposição Belx Pretx – uma poética mitológica, projeto do fotógrafo Luíz Roberto Moreira que revisita o panteão da mitologia grega por meio da valorização de corpos negros como representações divinas. Com entrada gratuita e recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC/DF), a mostra permanece em cartaz até 15 de junho.

Composta por 20 fotografias distribuídas em cinco núcleos temáticos, a exposição apresenta 18 divindades interpretadas por modelos negros em cenários que mesclam tecidos etéreos, elementos simbólicos e paleta cromática inspirada na natureza. Na noite de abertura, às 20h, os próprios modelos participam de um desfile performático, caracterizados como os deuses que interpretam, ampliando o impacto visual e simbólico da mostra.

Foto: Divulgação

Segundo o curador Claudio Bull, o projeto não busca reproduzir o corpo clássico branco europeu, mas sim desafiar essa tradição ao deslocar o olhar para outros arquétipos possíveis de poder e beleza. “As imagens são registros de presença. A paleta cromática — tons de verde-oliva, marrom terroso, bege pérola, azul profundo e branco translúcido — evoca terra, mar e éter, e reposiciona o corpo negro como espaço de força e cura”, afirma.

Entre as representações, Zeus surge como um relâmpago envolto em panejamento translúcido e perolado com pontos dourados; Afrodite, em névoas e amarelos suaves; Hades, envolto em tons ricos de marrom. “O Olimpo agora fala também em iorubá, em crioulo, em português sincretizado”, diz Bull. A exposição convida o público a repensar o que considera sagrado e belo, propondo uma mitologia insurgente que enxerga o divino na pluralidade e na potência dos corpos negros.

SERVIÇO:

Belx Pretx – uma poética mitológica – exposição de fotografias de Luíz Roberto Moreira

Local: Museu Histórico e Artístico de Planaltina Endereço: Setor Tradicional Q 57, 1, Praça Salviano Guimarães, 24 – Planaltina.

Data de visitação: de 17 de maio a 15 de junho (quarta a domingo, das 9h às 12h e de 14h às 17h)

Abertura: dia 16 de maio (sexta), às 20h

Entrada franca

C.I. Livre

Redes sociais: @belx_pretx