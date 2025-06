Brasília recebe exposição inédita do EUmies Awards, principal prêmio de arquitetura contemporânea da União Europeia

De (29) de maio a (29) de junho, o Espaço Cultural Renato Russo recebe pela primeira vez a exposição oficial dos EUmies Awards, o mais importante prêmio de arquitetura contemporânea da União Europeia. A mostra traz 40 projetos reconhecidos em 2024 por sua inovação, sustentabilidade e impacto social.

Inaugurada em Barcelona, a exposição já passou por cidades como Madrid, Buenos Aires, Zagreb, Viena, Praga e Wroclaw. A curadoria é de Anna Sala, da Fundació Mies van der Rohe. No Brasil, a montagem ficou sob responsabilidade de Thiago de Andrade, do Atelier Paralelo, em parceria com Pilar Pinheiro. A coordenação internacional é de Ivan Blasi, também da fundação.

A cerimônia de abertura está marcada para quarta-feira (4), às 18h30, com a presença da embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf; da diretora da Fundació Mies van der Rohe, Anna Ramos; e dos arquitetos portugueses João Branco e Paula Del-Rio, finalistas do prêmio de Arquitetura Emergente. Em seguida, às 19h35, haverá uma visita guiada com Anna Ramos e Thiago de Andrade.

Nesta quinta-feira (5), das 14h às 17h, acontece o 1º Encontro Brasil-União Europeia: Arquitetura, Pertencimento e Futuro Sustentável. Os convidados do evento são Anna Ramos, Ethel Leon, Caio Frederico e Silva, João Branco, Paula Del Rio, Matheus Seco e Samuel Lamas para discutir os desafios das cidades contemporâneas, com foco na Nova Bauhaus Europeia, iniciativa que valoriza sustentabilidade, inclusão e estética na arquitetura.

Em entrevista ao JBr, Thiago de Andrade destacou os bastidores e os desafios do trabalho:

“Um dos principais desafios foi a adaptação das estruturas expositivas, originalmente concebidas em madeira, para o aço — uma exigência logística fundamental para permitir o transporte da mostra pelas diferentes cidades brasileiras. Como a exposição seguirá para a Bienal de Arquitetura de São Paulo e depois para o Rio de Janeiro, era essencial que os módulos fossem leves, de fácil montagem e desmontagem, e otimizados em termos de volume para transporte.”

Andrade também comentou o significado de Brasília como ponto de partida da itinerância:

“Brasília é, por essência, uma cidade-símbolo da arquitetura e do urbanismo modernos. Escolhê-la tem um significado potente: além de ser a capital federal e sede das representações diplomáticas, é um marco internacional na história da arquitetura, reconhecida pela sua ousadia formal e conceitual. A cidade tem uma comunidade arquitetônica madura e promove um debate qualificado sobre o futuro urbano.”

Depois de Brasília, a exposição segue para São Paulo, onde fará parte da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo (BIAsp).

Sobre o EUmies Awards

Realizado bienalmente, o Prêmio de Arquitetura Contemporânea da União Europeia — Prêmio Mies van der Rohe (EUmies Awards) reconhece os projetos arquitetônicos mais inovadores e sustentáveis da Europa. A cerimônia acontece em maio, no Pavilhão Mies van der Rohe, em Barcelona.

Além da premiação, o EUmies Awards promove uma exposição itinerante, publica catálogos e mantém um aplicativo digital com informações detalhadas sobre os projetos finalistas e vencedores.

Criado em 1988, o prêmio passou a ser coorganizado pela Comissão Europeia e pela Fundació Mies van der Rohe em 2001, adotando a marca EUmies Awards.

Programação Completa:

18h30 – Recepção dos convidados

19h – Abertura oficial com falas institucionais

19h35 – Inauguração da exposição com visita guiada por Anna Ramos e Thiago de Andrade

21h – Encerramento

1º Encontro Brasil-União Europeia: Arquitetura, Pertencimento e Futuro Sustentável

14h – Credenciamento

14h30 – Palestra 1: “A Arquitetura como Diplomacia: os EUmies Awards e a Nova Bauhaus Europeia”, com Anna Ramos, diretora da Fundació Mies van der Rohe

14h45 – Palestra 2: “Brasília, Cidade-Laboratório: Desafios e Possibilidades para um Futuro Mais Sustentável, Inclusivo e Belo”, com Caio Frederico e Silva, co-diretor da FAU-UnB

15h – Roda de Conversa: “Arquitetura do Pertencimento: Diálogos Brasil-UE sobre Beleza, Inclusão e Sustentabilidade”, com arquitetos João Branco e Paula del Rio (Finalistas de Arquitetura Emergente dos EUMies Awards 2024); arquiteto e co-curador do Pavilhão Brasileiro – Bienal de Veneza 2025, Matheus Seco; arquiteto e designer (ganhador do Architecture Master Prize 2024), Samuel Lamas; e conselheira do IAB-DF (moderadora), Luiza Coelho

16h – Coffee Break

16h20 – Visita Guiada pelos EUMies Awards 2024, com comentários de Anna Ramos e Thiago de Andrade

17h – Encerramento

Exposição dos EUmies Awards 2024

Data: 29 de maio a 29 de junho, de terça a domingo, das 10h às 20h

Local: Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Entrada: Gratuita

Cerimônia de Abertura

Data: 4 de junho, às 18h30

Local: Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Entrada: Gratuita, mediante retirada de ingresso no Sympla