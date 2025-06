Superjazz agita os jardins do CCBB com groove e improviso

A partir desta quarta-feira (25), os jardins do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) se transformam em palco para mais uma edição do Superjazz Festival. A partir das 17h, o espaço ao ar livre recebe nomes da cena instrumental brasileira em uma celebração sensorial marcada por groove, improviso e diversidade rítmica.

Com programação quinzenal até o dia 6 de agosto, sempre às quartas-feiras, o festival tem como proposta valorizar a música instrumental contemporânea, promovendo encontros entre talentos locais e nacionais e estimulando o público a experimentar diferentes sonoridades e tradições musicais.

Foto: Divulgação

A abertura da temporada fica por conta do multi-instrumentista Ricelly Lopez, artista natural do Piauí radicado em Brasília desde 1999. Selecionado por meio de chamada pública do festival voltada a novos nomes da cena local, Ricelly traz ao palco um show autoral com forte presença de texturas sonoras e referências que passeiam pelo jazz e pelas influências da musicalidade nordestina.

Na sequência, às 18h, quem assume o comando é a Orquestra Popular Salve Glória, sob regência da maestra e arranjadora Diana Mota. Composta por instrumentistas de destaque do DF, a orquestra interpreta repertório próprio e releituras da música popular brasileira com arranjos vibrantes em ritmos afro-brasileiros como frevo, maracatu, carimbó e baião, em um espetáculo que promete calor e energia.

Foto: Divulgação

Encerrando a noite, às 19h30, o premiado acordeonista Junior Ferreira sobe ao palco com um repertório que homenageia mestres como Luiz Gonzaga, Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Astor Piazzolla. Com formação acadêmica e passagens por importantes projetos da música brasileira, Junior mistura tradição e inovação em um show instrumental que convida o público a uma verdadeira viagem sonora.

Entre as apresentações, a atmosfera do festival é embalada pela Rádio Superjazz, conduzida pelos DJs e radialistas Dudão Melo e Mario SartÔ. Os sets em vinil misturam clássicos do jazz e da música brasileira com histórias e curiosidades que aproximam o público dos sons apresentados no palco.

Confira a programação:

Programação – 25 de junho

17h – Ricelly Lopez

18h – Orquestra Salve Glória

19h15 – Rádio Superjazz

19h30 – Junior Ferreira

21h – Rádio Superjazz

Próxima edição – 9 de julho

17h – Rádio Superjazz convida Ondas Tropicais

18h – Trio Aretê

19h15 – Rádio Superjazz

19h30 – Dya Valdez

21h – Rádio Superjazz

Superjazz Festival

Onde: Jardins do CCBB Brasília

Quando: de 25 de junho a 6 de agosto – apresentações quinzenais às quartas-feiras a partir das 17h

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no site ou na bilheteria física