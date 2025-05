Show de Talentos proporciona inclusão e protagonismo no Caps AD de Ceilândia

Do gospel ao funk, passando pelo rap, rock, dança, poesia, artesanato e pintura: a diversidade de expressões artísticas foi o destaque do Show de Talentos realizado nesta quinta-feira (15) no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) de Ceilândia. O evento celebrou não apenas a arte e a cultura, mas também a liberdade, a escuta e a continuidade do cuidado em saúde mental, como parte da programação da Semana da Luta Antimanicomial.

“Dançar para mim é poder continuar a minha vida. Agora tenho vida de novo, minha família novamente”, afirmou Maria José Santana, de 48 anos, que há oito meses está em tratamento na unidade. Já Francisco Adriano da Silva, 45, usuário do Caps Candango há 11 anos, no Setor Comercial Sul, fez questão de participar da atividade em Ceilândia. Após uma apresentação animada da música Mama África, de Chico César, ele resumiu a experiência: “É uma oportunidade de me integrar à comunidade”.

O palco também recebeu obras internacionais. Eliomar Ribeiro, 44, emocionou o público ao interpretar Wish You Were Here, do grupo britânico Pink Floyd, e contextualizou a canção, lançada há 50 anos. “É uma homenagem a um ex-integrante da banda que precisou se afastar da música por conta do abuso de substâncias. O vício priva as pessoas da convivência”, explicou.

Segundo a gerente do Caps AD de Ceilândia, Suelem Coimbra, a valorização do protagonismo dos usuários foi um dos objetivos centrais da atividade. “Também procuramos fortalecer os vínculos familiares e comunitários dos nossos pacientes”, afirmou. O evento contou com a presença de familiares e da equipe multiprofissional, composta por mais de 50 servidores e residentes.

Com mais de 400 pacientes em acompanhamento, o Caps AD de Ceilândia é uma das sete unidades especializadas do Distrito Federal voltadas para o atendimento de pessoas a partir dos 16 anos que enfrentam sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e outras drogas. As demais unidades estão localizadas no Guará, Santa Maria, Sobradinho, Itapoã, Samambaia e Plano Piloto.

O modelo de atendimento adotado nos Caps AD se diferencia da lógica hospitalar tradicional. A proposta é promover um cuidado humanizado e em liberdade, com respeito à individualidade e estímulo à reconstrução dos vínculos familiares e sociais — princípios centrais da política antimanicomial celebrada nesta semana.

Com informações da SES-DF