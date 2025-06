Sesc Tradições Juninas leva forró e alegria a Ceilândia com shows gratuitos

Ceilândia será o ponto de partida para uma das festas juninas mais animadas do Distrito Federal. Nesta sexta (6) e sábado (7), a unidade do Sesc-DF na QNN 27 recebe a primeira etapa do Sesc Tradições Juninas, circuito que promete movimentar o mês de junho com muita música, cultura popular e atividades gratuitas para toda a família. A entrada é franca, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

A proposta do evento é celebrar os festejos de São João em grande estilo, com atrações musicais, quadrilhas, comidas típicas, barraquinhas e brincadeiras para todas as idades. “Essa é uma festa para toda a família aproveitar a tradição junina. O Sesc-DF vai levar essa alegria para seis de nossas unidades, passando por Taguatinga, Guará, Gama e Plano Piloto. Mas nada melhor que começar por Ceilândia, um grande reduto de nordestinos no DF”, destaca o diretor-regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo.

Jú Marques abre os festejos

Nesta sexta-feira (6), a programação começa às 18h, com um nome que carrega as cores de Ceilândia: Jú Marques, aclamada nas redes sociais por suas serestas românticas com pegada internacional. A cantora, que ganhou destaque nacional a partir de apresentações em bares da cidade, abre a temporada de shows com repertório do recém-lançado DVD Seresta Internacional, gravado na Feira de Ceilândia. O trabalho sucede o elogiado Pé no Chão (2023), que contou com participações de Louana Prado, Diego & Victor Hugo e Manu Batidão.

Sábado com forró, piseiro e brasilidade

Este sábado (7) será de peso. A partir do fim da tarde, sobem ao palco três grandes nomes da música brasileira contemporânea. Leon Correia, brasiliense com mais de 15 anos de carreira, promete um show animado, com muito forró pé-de-serra e piseiro. Em seguida, a potiguar Juliana Linhares traz o repertório do álbum Nordeste Ficção, com canções autorais e parcerias com nomes como Zeca Baleiro e Chico César.

Fechando a noite com chave de ouro, o cearense Matheus Fernandes comanda o palco com sucessos que misturam forró, piseiro, sertanejo e batidas eletrônicas. No setlist, hits como Altas Loucurinhas, Baby Me Atende (com Dilsinho), Balanço da Rede (com Xand Avião) e Lapada Dela, em parceria com o grupo brasiliense Menos é Mais.

Sesc Tradições Juninas

Data: 06 e 07 de junho (18 às 22h)

Local: Sesc Ceilândia – QNN 27, Área Especial – lote B, Ceilândia Norte – Brasília DF

Entrada: Gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível