São João do Guará começa nesta quarta com tema inspirado na “Roliúde Nordestina”

A principal festa junina do Guará chega à sua oitava edição celebrando a cultura nordestina com um toque cinematográfico. De 19 a 22 deste mês, o São João do Guará transforma a EQ 19/34 do Guará II em um verdadeiro set de filmagens, inspirado na cidade paraibana de Cabaceiras — conhecida como “Roliúde Nordestina” por ter servido de cenário para produções como O Alto da Compadecida, Cordel Encantado e Cangaço Novo.

Com público médio de 40 mil pessoas nos últimos anos, o evento é considerado o maior da cidade. A programação inclui shows de forró, apresentações de quadrilhas juninas e atrações infantis, além de uma estrutura com parque de diversões, comidas típicas e estacionamento.

Foto: Divulgação

Um dos destaques deste ano é o cantor guaraense Leon Correia, que se apresenta neste sábado (21) com o sucesso Biquíni Neon, antes de embarcar para uma turnê internacional. Também integram o line-up nomes como Nego Rainner, Trio Xote Livre, Priscila Areba, Alan Morais e Danilo Rocha. As quadrilhas juninas tradicionais também marcam presença, como Vai mas não vai, Mala Véia, Matulão e Estrela de Prata.

Para animar o público com humor e tradição, o mamulengueiro Thales Lengo Tengo se apresenta nos quatro dias com suas divertidas encenações e a presença garantida da boneca Thereza, que promete boas risadas.

“É uma festa para toda a família, com segurança, diversão e o clima junino que todo mundo ama. Quem conhece Cabaceiras vai se sentir em casa. Quem não conhece, vai conhecer”, destaca a organizadora Mayara Franco.

Programação Completa

19/6 – Danilo Rocha, Larissa Nogueira, Quadrilha Vai mas não vai, Thales Lengo Tengo

20/6 – Priscila Areba, Alan Morais, Quadrilha Mala Véia, Thales Lengo Tengo

21/6 – Bacurau Arretado, Leon Correia, Quadrilha Matulão, Thales Lengo Tengo

22/6 – Trio Xote Livre, Nego Rainner, Quadrilha Estrela de Prata, Thales Lengo Tengo



8º São João do Guará

Data: De 19 a 22 de junho

Local: Entrequadra 19/34 – Ao lado do Edifício Consei, Guará II

Horário: A partir das 17h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/8-sao-joao-do-guara/2985243