Réveillon do Rio terá Gilberto Gil, Ney Matogrosso e João Gomes em Copacabana

ALÉXIA SOUSA
FOLHAPRESS
O Réveillon 2026 do Rio de Janeiro vai colocar a música no centro da festa. Gilberto Gil e Ney Matogrosso dividem o palco principal em Copacabana, onde João Gomes estreia na “princesinha do mar” com participação de Iza e Alok assume a contagem regressiva com um set que atravessa a madrugada. A programação foi anunciada nesta quinta (4) pela prefeitura.
O Palco Rio, montado em frente ao Copacabana Palace, terá ainda Belo com Alcione e a escola de samba Beija-Flor, que encerra a noite já depois da virada.
Segundo a Riotur, a expectativa é atrair 5 milhões de pessoas aos pontos oficiais da festa e movimentar cerca de R$ 3 bilhões na economia da cidade.
O show pirotécnico em Copacabana terá 12 minutos e quase o dobro de balsas usadas no ano passado: passam de 10 para 19, criando novos desenhos no céu. Pela primeira vez, a virada contará com um show de drones sincronizado com a trilha sonora produzida por Alok.
Além da orla de Copa, a cidade terá fogos no Flamengo, na Penha (Igreja da Penha) e na Barra da Tijuca, em parceria com hotéis, que ainda planejam queimas privadas em 12 pontos da Barra e do Recreio dos Bandeirantes.
A festa se espalha por outros dois palcos em Copacabana. No Palco Samba Amstel, Martnália, Roberta Sá, Diogo Nogueira e Feyjão com o Bloco da Preta garantem o repertório de samba. A Grande Rio encerra as apresentações.
Já o Palco Banco do Brasil Leme traz novamente a temática gospel para a virada, com shows de Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e o grupo Marcados, de pagode.
PARQUES REFORÇAM VIRADA COM 13 PALCOS
Além de Copacabana, a cidade terá 13 palcos distribuídos por parques e áreas públicas, que ampliam o alcance da festa para todas as regiões do Piscinão de Ramos a Pedra de Guaratiba, passando por Paquetá, Penha, Madureira e Ilha do Governador.
Entre as atrações, estão Joanna e Moacyr Luz (Praia do Flamengo), Ryon e Afromix (Paquetá), Nem da Tia Doca (Realengo), Arlindinho (Ilha do Governador), Michael Sullivan e Dudu Nobre (Penha), Ana Petkovic e MC Cacau (Ramos), Sombrinha e Família Diniz (Parque Madureira), além de Leandro Sapucahy, Tília, MC Bob Rum, Delcio Luiz e Juninho Thybau espalhados pelos palcos da zona oeste.
