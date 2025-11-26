Projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias celebra 36 anos do Jardim Roriz com evento gratuito

A comunidade do Jardim Roriz, em Planaltina, comemora 36 anos neste sábado (29) com uma grande festa cultural aberta ao público. A celebração integra a 2ª edição do Projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias, iniciativa voltada ao fortalecimento da produção artística nas regiões periféricas do Distrito Federal. A programação começa às 14h, no próprio bairro, e reúne música, dança, artes visuais e intervenções urbanas.

O evento é fruto da parceria entre o Half+Cultura e o programa Jovem de Expressão, que atuam de forma contínua no território com ações culturais e formativas. A proposta é transformar o aniversário do bairro em um momento de encontro e celebração coletiva, valorizando artistas e iniciativas locais.

Programação multicultural

A festa traz uma série de atrações que representam a diversidade cultural de Planaltina e arredores. Os grupos Atitude Consciente, Subconsciente, Coktel Molotov, Agriff e a artista Leia garantem as apresentações musicais ao vivo. As DJs Ketlyn e DJ Kalm assumem os sets ao longo do dia com repertórios que atravessam ritmos periféricos.

As artes visuais também estarão presentes: as artistas Negônica e Malaka fazem uma intervenção de grafite ao vivo, ocupando o espaço público com cor, identidade e narrativa comunitária.

Entre os destaques da programação está o Flashback nas Quadras, uma iniciativa que revisita hits das décadas de 1980 e 1990 e que costuma movimentar moradores de diferentes gerações. Para os torcedores, haverá ainda transmissão da final da Libertadores, ampliando o clima de encontro no bairro.

A expectativa é reunir moradores do Jardim Roriz e de regiões próximas em um dia voltado ao lazer, à convivência e ao fortalecimento dos laços comunitários por meio da arte.

Uma agenda contínua pela cultura periférica

O evento marca mais uma etapa da 2ª edição do Projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias, que segue até julho de 2026 com ações distribuídas em diversos territórios do DF. Entre as atividades previstas estão:

Rodas de Samba, na Casa Akotirene (Ceilândia)

CarnaFlow e Festival Cine de Expressão, no Jovem de Expressão (Ceilândia)

e Festival Cine de Expressão, no Jovem de Expressão (Ceilândia) Reggae na Praça e Baile Breguenaite, em São Sebastião

“O objetivo desta edição é seguir fortalecendo a cultura produzida nas periferias, ampliando o acesso a atividades gratuitas e ocupando os espaços públicos com arte, convivência e pertencimento. É um trabalho feito em diálogo com os coletivos e com as juventudes dos territórios”, afirma Antônio de Pádua, coordenador do projeto.

A iniciativa é realizada pelo Jovem de Expressão, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal.

Sobre o Half+Cultura

Criado em 2019, o coletivo atua em Planaltina com ações que estimulam cultura e lazer no território. Além de promover formações e eventos para artistas e produtores locais, organiza atividades como o Dia das Crianças, o Flashback nas Quadras e as celebrações de aniversário do Jardim Roriz. O nome faz referência ao conjunto de quadras do bairro onde grande parte das ações acontece.

Sobre o Jovem de Expressão

Com 18 anos de atuação, o programa oferece atividades gratuitas nas áreas de educação, cultura, empreendedorismo e cuidado em saúde mental. A iniciativa reúne cursos, oficinas, pré-vestibular, rodas de conversa, editais, eventos culturais e uma ampla rede de acolhimento. O projeto já foi reconhecido pelo UNODC, órgão da ONU, como referência internacional na prevenção da violência entre jovens.

SERVIÇO

2ª edição – Formação de Arte e Cultura nas Periferias: Aniversário do Jardim Roriz

Data: Sábado (29)

Horário: A partir das 14h

Local: Entrequadra ½ Jardim Roriz, Planaltina

Entrada: gratuita

Mais informações: https://www.instagram.com/halfmaiscultura/