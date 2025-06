O Grande Arraiá do YOLO anima o Mané Garrincha com tradição e modernidade

A Arena BRB Mané Garrincha entra no clima de São João neste sábado (28), com O Grande Arraiá do YOLO, evento que mistura tradição, inovação e o estilo marcante do Yolo Club. Com uma proposta que combina o charme das festas juninas à música diversificada e experiências imersivas, a celebração promete ser um dos grandes destaques do mês em Brasília.

Idealizado pelo empresário Victor Thomé, CEO do Yolo Club, o evento marca a expansão da marca para além do ambiente digital. “YOLO é mais que um aplicativo. Unimos pessoas e hoje o YOLO é uma comunidade. Então não é surpresa sairmos do escopo do app para outras formas de entretenimento. Queremos oferecer uma festa com o DNA do YOLO: vibrante, divertida e inesquecível”, afirma.

Embora pensado especialmente para os usuários da plataforma — que contam com vantagens como convite em dobro — o arraiá será aberto também ao público em geral.

A programação musical foi cuidadosamente montada e inclui atrações como Adriana Samartini, Boka de Sergipe, DJ Larbac e Simple Jack. A mistura de brasilidades, sertanejo, pop e forró deve embalar o público ao longo da noite. “Trouxemos o que há de melhor na nossa Capital. A Adriana é muito querida e tem seu público cativo. O carisma e a boa música do Boka de Sergipe, junto dos DJs, vão garantir que todos se divirtam muito”, completa Victor.

Adriana Samartini. Foto: Divulgação

Além da música, o evento investe na cenografia e nas ativações que remetem às festas juninas tradicionais, com um toque de originalidade. Espalhados pelo espaço, os ambientes instagramáveis foram pensados para dialogar tanto com a estética do São João quanto com o espírito moderno do YOLO. “Reviver memórias de uma festa junina raiz já estava demorando para acontecer, né? Barraca do beijo, pescaria e outras brincadeiras que eu mesmo estava com saudade de ver estarão presentes. Tudo isso com uma cenografia temática que Brasília precisava ter”, revela o CEO.

A gastronomia também será um ponto forte da festa, com praça de alimentação assinada por restaurantes da cidade e cardápio recheado de comidas típicas. “Desde a curadoria dos restaurantes até os detalhes da decoração, tudo foi feito pensando em oferecer uma noite especial. Quem nunca foi a uma festa do YOLO pode esperar um evento temático, animado e cheio de experiências únicas”, completa Victor.

Simple Jack. Foto: Divulgação

Além da música e da gastronomia, o evento reserva outras surpresas para o público. “Apesar de ser um evento para maiores de 18 anos, algumas brincadeiras típicas de festa junina estarão presentes. Junto com a cenografia temática, essas ativações formam o contexto que Brasília precisava ter para uma festa desse porte”, explica o CEO.

O Grande Arraiá do YOLO

Data: 28 de junho (sábado)

Horário: Das 18h às 3h

Local: Arena BRB Mané Garrincha – Portão P

Ingressos: A partir de R$50 (meia social) – com condições especiais para usuários YOLO

Vendas: www.sympla.com.br/evento/o-grande-arraia-do-yolo/2998696