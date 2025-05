Museu de Arte de Brasília promove oficina de geometria para estudantes de Ceilândia

Nesta segunda-feira (19), o Museu de Arte de Brasília (MAB) recebeu 60 estudantes do 9º ano do Centro de Ensino Fundamental 14 (CEF 14) de Ceilândia para uma oficina de geometria inspirada nas obras do artista Athos Bulcão. A atividade integra o programa MAB Educativo, iniciativa apoiada pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), e tem como objetivo aproximar a comunidade escolar dos espaços culturais do DF.

Durante a visita, os alunos participaram de atividades interativas e práticas que conectaram os conceitos de geometria à arte modernista de Athos Bulcão, cuja estética está profundamente ligada à identidade visual de Brasília. Para a mediadora do museu, Briza Mantzos, a proposta vai além do conteúdo curricular: “É importante que a gente mostre para os estudantes que esse lugar é deles também. O MAB ficou fechado por muito tempo e ainda é pouco conhecido. Mas é um museu que fala sobre Brasília, sobre nossa história, nosso design. É essencial que os estudantes reconheçam isso como parte da própria identidade”.

Briza também explicou que as oficinas são pensadas de forma a estimular a reflexão dos alunos sobre si mesmos e sobre o ambiente em que vivem. “A curadoria parte da pergunta: ‘Se você tivesse um museu, o que gostaria que as pessoas vissem sobre você?’ Queremos que os alunos pensem sobre o que valorizam, o que gostam e o que normalmente passa despercebido no dia a dia.”

A aluna Alice Monteiro, de 14 anos, destacou a importância de aliar teoria e prática: “Não tem como aprender só com teoria. A gente precisa da prática também, e aqui estamos colocando em prática tudo aquilo que a gente estudou.” Para o colega Yure de Oliveira, também de 14 anos, a visita foi uma oportunidade de ampliar horizontes: “Acho legal conhecer a cultura, analisar as artes e fazer algo diferente do que ficar só dentro da sala de aula.”

O vice-diretor do CEF 14, Tallysson Heron, ressaltou o impacto pedagógico dessas experiências fora da escola. “Vivenciar a cultura de forma direta amplia o aprendizado e fortalece tanto a formação acadêmica quanto pessoal. Ao sair dos muros da escola, os alunos conseguem conectar a teoria com a prática, o que contribui para o desenvolvimento cognitivo e social.”

O programa MAB Educativo é voltado para estudantes desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e pessoas com deficiência. As visitas ocorrem em duas etapas: sensibilização na galeria e oficinas práticas no laboratório educativo, com adaptações conforme a faixa etária. As atividades são oferecidas nos turnos da manhã (10h às 11h30) e da tarde (14h às 15h30 e 16h às 17h30), mediante agendamento pelo site do museu.

Aos finais de semana, o MAB oferece oficinas abertas ao público, sempre alinhadas às exposições em cartaz. A programação inclui contação de histórias, teatro de sombras, oficinas de arte e tecnologia, e visitas mediadas, muitas com acessibilidade garantida — como interpretação em Libras e materiais em braile. Aos domingos, as atividades não exigem agendamento prévio.

Além das oficinas regulares para escolas, o programa oferece sessões bilíngues às segundas-feiras, às 16h, com visitas em inglês voltadas ao acervo do museu.

Oficinas educativas para escolas

1º ao 5º ano: Universo Criativo de Francisco Galeno

6º ao 9º ano: Geometria com Athos Bulcão

Ensino Médio: Oficina de Curadoria

Programação de fim de semana – Destaques

Sábados (24 e 31/5) :

10h30 – Contação de histórias para bebês (18 meses a 3 anos)

14h – Oficina de Bordado sobre Cianotipias

15h – Visita mediada ao acervo

16h30 – Oficina de Arte e Tecnologia: Esculturas Eletromagnéticas (a partir de 6 anos)

: 10h30 – Contação de histórias para bebês (18 meses a 3 anos) 14h – Oficina de Bordado sobre Cianotipias 15h – Visita mediada ao acervo 16h30 – Oficina de Arte e Tecnologia: Esculturas Eletromagnéticas (a partir de 6 anos) Domingos (11, 25/5 e 1º/6):

10h30 – Teatro de Sombras (a partir de 4 anos)

15h – Visita à exposição Brasília Photo Show com jogos

16h30 – Oficina Tecedores de Tecnologias (a partir de 8 anos)

Mais informações sobre agendamentos e a programação completa estão disponíveis no site do MAB.

Com informações da Agência Brasília