Mestre Zé Nilton chega com oficina de “jogo de espadas”

Neste sábado (24), Brasília recebe um dos grandes mestres da cultura popular nordestina: José Nilton do Nascimento de Souza, o Mestre Zé Nilton, vindo diretamente de Juazeiro do Norte (CE). Referência viva do Reisado de Congo, ele chega à capital para uma intensa programação de oficinas, encontros e partilhas que fortalecem os vínculos entre tradição e contemporaneidade.

Durante sua estadia, Mestre Zé Nilton ministrará a Oficina de Jogo de Espadas, aberta a participantes de todas as idades e níveis de experiência. A atividade será dividida em dois turnos: das 9h às 12h e das 14h às 16h, no Centro Tradicional de Invenção Cultural — sede do grupo Seu Estrelo, localizado na Asa Sul. O valor da participação é de R$100.

Como forma de ampliar o acesso e reafirmar o compromisso com a diversidade, a organização oferecerá bolsas integrais para pessoas trans, promovendo a inclusão nos espaços da cultura popular.

Mestre Zé Nilton explica que o jogo de espadas, enquanto dança-luta, ensina importantes lições sobre convivência e respeito. “As lições que podem ser apreendidas no jogo de espadas são humildade, companheirismo e a preservação da tradição.”

Zé Nilton. Foto: Samuel Macedo

Sobre a presença do Reisado de Congo do Cariri em Brasília e as trocas culturais e afetivas que ela proporciona, o artesão destaca o valor da resistência: “A maior importância é a resistência da cultura cearense, como o Reisado de Congo, o Maneiro Pau, o grupo de bacamarteiros e a banda Cabaçal.”

Por fim, Zé Nilton comenta que o aspecto mais gratificante da oficina é a valorização demonstrada pelos participantes. “Eles estão ali para aprender. É lindo ver isso nos olhos deles.”

Em tempos de pressa e tecnologia, a proposta da oficina também convida à reflexão sobre o corpo como ferramenta de expressão e conexão — um gesto que mantém viva a essência humana por meio da tradição.

Serviço

Oficinas de Jogo de Espadas com Mestre Zé Nilton

Quando: sábado (24/5), a partir das 19h, 9h e 14h

Onde: Batalhão das Artes e no Centro Tradicional de Invenção Cultural.

As inscrições podem ser feitas por meio do telefone, com valores de R$ 75 e R$ 100, respectivamente.

Bolsas integrais para pessoas trans