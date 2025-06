Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro será entregue nesta quarta-feira

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) realiza, nesta quarta-feira (25), a entrega da Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro, a mais alta honraria cultural concedida pelo GDF. A solenidade, marcada para as 17h30 na Sala Martins Pena do Teatro Nacional, contará com um concerto especial da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro. A participação é gratuita, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla.

Criada em 2020, por meio do Decreto nº 41.546, a medalha presta homenagem a Teodoro Freire — o “Seu Teodoro” — figura emblemática na preservação e valorização das tradições populares, especialmente o Bumba Meu Boi, que ele difundiu no Distrito Federal a partir de suas raízes nordestinas. Em sua quarta edição, a premiação reconhece 50 pessoas que se destacaram na produção, promoção ou incentivo à cultura na capital federal.

“O significado da medalha é muito forte para todos nós. Representa o reconhecimento oficial a tantos esforços de pessoas que atuam em diferentes frentes culturais”, destacou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes.

Além de celebrar os agraciados, a cerimônia também reforça o legado de Seu Teodoro como símbolo da diversidade cultural e da identidade brasiliense, marcada pela contribuição de migrantes de todo o país.

Com informações da Secec-DF