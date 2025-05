Marina Silva e Geraldo Alckmin participam de evento do Sebrae sobre empreendedorismo

Nesta quarta-feira, 7 de maio, às 14h, será realizada a abertura oficial do Congresso Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios (Ciclos), no auditório do Sebrae Nacional, em Brasília (DF).

O evento contará com a presença do presidente do Sebrae, Décio Lima, do vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, entre outras autoridades.

O Ciclos é uma realização do Sebrae Nacional e do Sebrae Mato Grosso, e promove uma ampla discussão sobre os desafios e as oportunidades da sustentabilidade empresarial no Brasil. Com foco no fortalecimento do empreendedorismo e da inovação, o congresso reunirá lideranças, especialistas e representantes de diversas instituições públicas e privadas.

A programação inclui palestras, painéis temáticos e uma exposição dos Polos de Referência do Sebrae, destacando iniciativas que colocam os pequenos negócios como protagonistas no enfrentamento das mudanças climáticas. O evento também antecipa debates estratégicos da COP-30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

Entre as autoridades confirmadas para a abertura estão:

• Décio Lima, Presidente do Sebrae Nacional

• Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima

• Geraldo Alckmin, Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

• Márcio França, Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

• Ana Toni, Secretária Nacional de Mudança do Clima

• Embaixador André Corrêa do Lago, Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente

• Dan Ioschpe, Campeão do Clima

• Diretores do Sebrae Nacional e do Sebrae Mato Grosso