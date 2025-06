Jovem de Expressão e Festival Elemento abrem inscrições para oficinas gratuitas

O programa Jovem de Expressão está com inscrições abertas para uma nova edição das Oficinas Movimente-se, voltadas à formação profissional de jovens em áreas estratégicas da economia criativa. Com apresentação do Ministério da Cultura e da Petrobras, os cursos são gratuitos, têm duração de três meses, carga horária de 48 horas e abrangem as áreas de Cobertura de Eventos, Roadie, Cenografia e Produção de Eventos.

As oficinas são destinadas a jovens de 18 a 29 anos, com prioridade para moradores das periferias do Distrito Federal e da Região Metropolitana. Além da certificação profissional, os participantes selecionados terão a chance de atuar como estagiários remunerados em dois grandes eventos do calendário cultural: o Festival Elemento em Movimento e o Seminário Diálogos em Movimento, que acontecem em setembro, em Ceilândia.

Aprendizado na prática

Mais do que teoria, as Oficinas Movimente-se oferecem vivência real no mercado cultural, com acompanhamento de profissionais experientes e estrutura completa para o aprendizado. A proposta é proporcionar uma porta de entrada para quem quer iniciar uma carreira nas áreas de produção e técnica de eventos culturais.

“Além de toda a parte teórica, os alunos terão uma ótima oportunidade de colocar tudo isso em prática nesses dois grandes eventos que serão realizados em Ceilândia. Que seja o primeiro passo deles no setor cultural”, destaca Antônio de Pádua, coordenador geral do Festival Elemento em Movimento 2025.

Compromisso com a cultura

As oficinas fazem parte do Programa Petrobras Cultural, que há mais de 40 anos apoia iniciativas que promovem a cultura como força de transformação social. A parceria com o projeto Jovem de Expressão reforça o compromisso com a valorização da brasilidade, da juventude periférica e da formação para o futuro da cultura brasileira.

Datas e horários das oficinas

Cobertura de Eventos – Quintas-feiras, das 14h às 18h

Roadie – Quartas-feiras, das 14h às 18h

Cenografia – Terças-feiras, das 14h às 18h

Produção de Eventos – Sextas-feiras, das 14h às 18h

A aula inaugural está prevista para o dia 23 de junho, reunindo todas as turmas em um único encontro.

Inscrições

As inscrições estão disponíveis por meio do formulário online:

👉 https://forms.gle/kr8EskKT2hjHUzri8

A seleção será feita por análise socioeconômica. Os candidatos aprovados serão informados via WhatsApp e e-mail. Os demais entrarão para um cadastro reserva, podendo ser chamados conforme surgirem vagas.