Hackathon Sustentabilidade Tecnológica 2025 movimenta o Guará

No último fim de semana de abril, o Guará foi palco de um laboratório de inovação: o Hackathon Sustentabilidade Tecnológica 2025. A iniciativa, promovida pelo Instituto MultipliCidades com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF), transformou a Faculdade Projeção Guará I em um verdadeiro ecossistema de criatividade, tecnologia e compromisso ambiental.

Durante 24 horas consecutivas, dezenas de participantes mergulharam no desafio de desenvolver soluções práticas para um futuro mais sustentável. O evento propôs quatro eixos temáticos: Moda Circular no Polo de Modas do Guará – Reutilização de resíduos têxteis como oportunidade de negócio consciente; Economia Circular para Resíduos – Incentivo à reciclagem com geração de valor, renda e engajamento comunitário; Governo Verde – Otimização dos serviços públicos urbanos com foco em sustentabilidade; e Hortas Urbanas e Agricultura Urbana – Tecnologias aplicadas à segurança alimentar e agricultura local.

Para muitos dos participantes, foi o primeiro contato com um hackathon. As equipes passaram por todas as etapas do empreendedorismo inovador: identificação de problemas, validação de ideias, criação de modelos de negócio e prototipagem.

Conhecimento acadêmico

“A inovação precisa sair do papel e ganhar as ruas”, lembrou a diretora do Instituto Multiplicidades, Cristiane Pereira. “Nosso compromisso é transformar boas ideias em ações concretas que melhorem a vida das pessoas.”

O reitor do Centro Universitário Projeção, Pierre Tramontini, ressaltou a importância do evento na formação dos alunos: “É essencial aproximar o conhecimento acadêmico das necessidades reais da sociedade”.

Veja, abaixo, os projetos classificados.

1º lugar – Ecodrop: Lixeiras inteligentes com inteligência artificial (IA) e gamificação, que incentivam a separação correta de resíduos com interatividade e recompensas

2º lugar – A Tempo e a Hora: Sistema de coleta seletiva com sensores IoT, ideal para condomínios e comércios, promovendo rastreabilidade e eficiência

3º lugar – Recolhe Aqui: Plataforma educativa que transforma crianças em agentes ambientais, promovendo fiscalização cidadã nos bairros.

As equipes vencedoras participantes foram convidadas a participar da incubadora do Instituto MultipliCidades e, durante cinco meses, terão apoio de mentoria e incubação.

Com informações da Secti-DF