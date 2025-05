Fotografia como afeto: Feira Lampejo ocupa o Infinu com arte acessível neste fim de semana

Neste sábado (31) e domingo (1º), o Espaço Infinu, na 506 Sul, abre as portas para a Feira Lampejo de Fotografia Autoral, iniciativa que busca muito mais do que vender imagens.

Idealizado por Juliana Caribé e Marcus Amorim, o evento se apresenta como um ponto de encontro entre arte, território e afeto, apostando na democratização da fotografia como linguagem viva e cotidiana e elo de conexão entre as pessoas.

Voltada para o público de Brasília e enraizada na relação com o Cerrado, a Lampejo reúne fotógrafos independentes com diferentes técnicas e abordagens, promovendo um mergulho na pluralidade de olhares e narrativas. A ideia é simples e potente: transformar a aquisição de obras fotográficas em um gesto de carinho e reconhecimento, estimulando não apenas o consumo, mas também ampliando o acesso à arte.

Foto: Marcus Amorim

Além da exposição e comercialização de trabalhos autorais, a feira se destaca pelo diálogo direto entre artistas e visitantes, fortalecendo redes colaborativas e experiências de fruição coletiva. A entrada é gratuita e o horário é generoso: das 11h às 18h30, nos dois dias.

A Lampejo convida o público a se reconectar com a fotografia como arte acessível, que cabe na parede, no bolso e, principalmente, no cotidiano.

Serviço

Feira Lampejo de Fotografia Autoral

Onde: Espaço Infinu – SCS Qd. 6, Bl. A, Lt. 63 – Asa Sul, Brasília

Quando: Dias 31 de maio (sábado) e 1º de junho (domingo), das 11h às 18h30

Entrada gratuita