Festival Taguá de Cinema retorna com foco na diversidade cultural

O Festival Taguá de Cinema chega à sua 18ª edição reafirmando seu papel histórico na valorização do audiovisual produzido nas periferias. Até 22 de novembro, o CineTeatro do CTNM, em Taguatinga Norte, recebe uma programação gratuita que ultrapassa as fronteiras da tela: além das tradicionais mostras, o público poderá participar de oficinas, debates, shows musicais e uma feira de economia criativa. Os ingressos podem ser retirados pelo Sympla.
Este ano, o festival presta homenagem a três figuras essenciais para a cultura e para a luta por justiça social no Distrito Federal e no país: a ativista negra Graça dos Santos, o músico Rênio Quintas e o ator, palhaço e dramaturgo Zé Regino. As trajetórias dos homenageados estão detalhadas no site oficial do Taguá.
Mostras e seleção de filmes
A programação reúne dezenas de produções independentes distribuídas em cinco mostras. A curadoria analisou cerca de 500 obras inscritas e priorizou trabalhos que dialogam com temas sociais contemporâneos. Ganhou destaque a produção feita em contextos periféricos e por realizadores negros, indígenas, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e coletivos de territórios historicamente sub-representados.
A edição traz as mostras Competitiva e DF, que concorrem aos prêmios dos júris Oficial e Popular, além das mostras Azul, dedicada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares; Infantil; e Paralela, subdividida em Taguá VR e Rebeldia e Resistência. A equipe de curadoria reúne nomes consolidados da cena cultural do DF como Janaína André, Adriana Gomes, Cled Pereira e Melina Bomfim.
Após as exibições das mostras DF e Paralela, o público poderá participar de debates com os realizadores, em conversas mediadas por William Alves, idealizador do festival, que completa 27 anos de trajetória em 2025.
Feira criativa, música e oficinas
Durante todos os dias do evento, uma feira de economia criativa ocupará o espaço do festival, reunindo bordados, pinturas, acessórios e produtos feitos por artesãos do DF. A área de alimentação também terá variedade, com opções veganas, carreteiros, hot dogs, caldos, sucos e café.
As oficinas integram a programação formativa. O pesquisador e roteirista Janú Ário Jr. ministra dois encontros sobre narrativas digitais, abordando processos de criação audiovisual com foco no uso de smartphones e ferramentas digitais.
Voltadas a pessoas com deficiência visual, duas oficinas sobre percepção sensorial e estética serão conduzidas pela professora Viviane Santos e pela diretora-geral do Cine Ad, Keilla Salvador. A atividade apresenta conceitos de linguagem cinematográfica e audiodescrição. As inscrições devem ser feitas no site do festival.
A programação musical inclui apresentações das Sambadeiras, do grupo As Margaridas, do Slam Quebrada em Versos e da Batalha da Fonte, reforçando a diversidade artística que permeia o evento.
Confira a programação completa do Festival Taguá de Cinema:
20 de novembro — Quinta-feira
Mostra AIAB
Horário: 10h às 11h15
Local: Auditório
Mostra Azul
Horário: 15h às 16h
Local: Auditório
Oficina Narrativas Digitais
Horário: 15h às 18h
Mediação: Januário
Mostra DF – Sessão 1
Horário: 16h às 18h
Local: Auditório
Debate Mostra DF
Horário: 18h às 19h
Local: Auditório
Mediação: William
Feira, praça de alimentação e parque DiverSom
Horário: 19h à 1h
Local: Tenda / Estacionamento
DJ
Horário: 19h às 22h30
Local: Tenda
Mostra Paralela 1 – Taguá VR
Horário: 19h às 23h
Local: Sala de Artes
Mostra Competitiva – Sessão 2
Horário: 19h30 às 21h30
Local: Auditório
Show As Margaridas
Horário: 22h às 23h30
Local: Tenda
21 de novembro — Sexta-feira
Parque DiverSom
Horário: 9h às 12h
Local: Estacionamento
Receptivo Trevo
Horário: 9h30 às 10h
Local: Tenda
Mostra Infantil
Horário: 10h às 11h
Local: Auditório
Apresentação: Rafael Trevo
Oficina de Percepção Sensorial, Estética e Consultoria em Audiodescrição
Horário: 14h às 18h
Local: Sala de aula
Mediação: Keila e Viviane
Oficina Narrativas Digitais
Horário: 15h às 18h
Local: Sala de aula
Mediação: Janú Ário
Mostra Paralela – Rebeldia e Resistência
Horário: 15h às 16h
Local: Auditório
Debate Mostra Paralela – Rebeldia e Resistência
Horário: 18h às 19h
Local: Auditório
Mediação: William Alves
Feira, praça de alimentação e parque DiverSom
Horário: 19h à 1h
Local: Tenda / Estacionamento
DJ
Horário: 19h às 22h30
Local: Tenda
Mostra Paralela 1 – Taguá VR
Horário: 19h às 23h
Local: Sala de Artes
Mostra Competitiva – Sessão 3
Horário: 19h30 às 21h30
Local: Auditório
Apresentação: Nanda
Show Slam Quebrada em Versos
Horário: 22h às 23h30
Local: Tenda
Show Batalha de Rimas (Batalha da Fonte)
Horário: 23h30 às 00h30
Local: Tenda
22 de novembro — Sábado
Parque DiverSom
Horário: 9h às 12h
Local: Estacionamento
Receptivo Trevo
Horário: 9h30 às 10h
Local: Tenda
Mostra Infantil
Horário: 10h às 11h
Local: Auditório
Apresentação: Rafael Trevo
Mostra DF – Sessão 2
Horário: 16h às 18h
Local: Auditório
Debate Mostra DF
Horário: 18h às 19h
Local: Auditório
Mediação: William Alves
Feira, praça de alimentação e parque DiverSom
Horário: 19h à 1h
Local: Tenda / Estacionamento
DJ
Horário: 19h às 22h30
Local: Tenda
Mostra Paralela 1 – Taguá VR
Horário: 19h às 23h
Local: Sala de Artes
Homenagem Rênio Quintas e Zé Regino
Horário: 19h
Local: Auditório
Mostra Competitiva – Sessão 4
Horário: 19h30 às 21h30
Local: Auditório
Apresentação: Prince Belofá
Premiação
Horário: 22h
Local: Auditório
Serviço
18º Festival Taguá de Cinema
Data: até 22 de novembro
Local: CineTeatro do CTNM, Taguatinga Norte (DF)
Entrada gratuita, retirada de ingressos pelo Sympla