Festival Taguá de Cinema retorna com foco na diversidade cultural

O Festival Taguá de Cinema chega à sua 18ª edição reafirmando seu papel histórico na valorização do audiovisual produzido nas periferias. Até 22 de novembro, o CineTeatro do CTNM, em Taguatinga Norte, recebe uma programação gratuita que ultrapassa as fronteiras da tela: além das tradicionais mostras, o público poderá participar de oficinas, debates, shows musicais e uma feira de economia criativa. Os ingressos podem ser retirados pelo Sympla.

Este ano, o festival presta homenagem a três figuras essenciais para a cultura e para a luta por justiça social no Distrito Federal e no país: a ativista negra Graça dos Santos, o músico Rênio Quintas e o ator, palhaço e dramaturgo Zé Regino. As trajetórias dos homenageados estão detalhadas no site oficial do Taguá.

Mostras e seleção de filmes

A programação reúne dezenas de produções independentes distribuídas em cinco mostras. A curadoria analisou cerca de 500 obras inscritas e priorizou trabalhos que dialogam com temas sociais contemporâneos. Ganhou destaque a produção feita em contextos periféricos e por realizadores negros, indígenas, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e coletivos de territórios historicamente sub-representados.

Foto: Paula Carrubba/ Divulgação

A edição traz as mostras Competitiva e DF, que concorrem aos prêmios dos júris Oficial e Popular, além das mostras Azul, dedicada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares; Infantil; e Paralela, subdividida em Taguá VR e Rebeldia e Resistência. A equipe de curadoria reúne nomes consolidados da cena cultural do DF como Janaína André, Adriana Gomes, Cled Pereira e Melina Bomfim.

Após as exibições das mostras DF e Paralela, o público poderá participar de debates com os realizadores, em conversas mediadas por William Alves, idealizador do festival, que completa 27 anos de trajetória em 2025.

Feira criativa, música e oficinas

Durante todos os dias do evento, uma feira de economia criativa ocupará o espaço do festival, reunindo bordados, pinturas, acessórios e produtos feitos por artesãos do DF. A área de alimentação também terá variedade, com opções veganas, carreteiros, hot dogs, caldos, sucos e café.

As oficinas integram a programação formativa. O pesquisador e roteirista Janú Ário Jr. ministra dois encontros sobre narrativas digitais, abordando processos de criação audiovisual com foco no uso de smartphones e ferramentas digitais.

Foto: Paula Carrubba/ Divulgação

Voltadas a pessoas com deficiência visual, duas oficinas sobre percepção sensorial e estética serão conduzidas pela professora Viviane Santos e pela diretora-geral do Cine Ad, Keilla Salvador. A atividade apresenta conceitos de linguagem cinematográfica e audiodescrição. As inscrições devem ser feitas no site do festival.

A programação musical inclui apresentações das Sambadeiras, do grupo As Margaridas, do Slam Quebrada em Versos e da Batalha da Fonte, reforçando a diversidade artística que permeia o evento.

Confira a programação completa do Festival Taguá de Cinema:

20 de novembro — Quinta-feira

Mostra AIAB

Horário: 10h às 11h15

Local: Auditório

Mostra Azul

Horário: 15h às 16h

Local: Auditório

Oficina Narrativas Digitais

Horário: 15h às 18h

Mediação: Januário

Mostra DF – Sessão 1

Horário: 16h às 18h

Local: Auditório

Debate Mostra DF

Horário: 18h às 19h

Local: Auditório

Mediação: William

Feira, praça de alimentação e parque DiverSom

Horário: 19h à 1h

Local: Tenda / Estacionamento

DJ

Horário: 19h às 22h30

Local: Tenda

Mostra Paralela 1 – Taguá VR

Horário: 19h às 23h

Local: Sala de Artes

Mostra Competitiva – Sessão 2

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Auditório

Show As Margaridas

Horário: 22h às 23h30

Local: Tenda

21 de novembro — Sexta-feira

Parque DiverSom

Horário: 9h às 12h

Local: Estacionamento

Receptivo Trevo

Horário: 9h30 às 10h

Local: Tenda

Mostra Infantil

Horário: 10h às 11h

Local: Auditório

Apresentação: Rafael Trevo

Oficina de Percepção Sensorial, Estética e Consultoria em Audiodescrição

Horário: 14h às 18h

Local: Sala de aula

Mediação: Keila e Viviane

Oficina Narrativas Digitais

Horário: 15h às 18h

Local: Sala de aula

Mediação: Janú Ário

Mostra Paralela – Rebeldia e Resistência

Horário: 15h às 16h

Local: Auditório

Debate Mostra Paralela – Rebeldia e Resistência

Horário: 18h às 19h

Local: Auditório

Mediação: William Alves

Feira, praça de alimentação e parque DiverSom

Horário: 19h à 1h

Local: Tenda / Estacionamento



DJ

Horário: 19h às 22h30

Local: Tenda

Mostra Paralela 1 – Taguá VR

Horário: 19h às 23h

Local: Sala de Artes

Mostra Competitiva – Sessão 3

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Auditório

Apresentação: Nanda

Show Slam Quebrada em Versos

Horário: 22h às 23h30

Local: Tenda

Show Batalha de Rimas (Batalha da Fonte)

Horário: 23h30 às 00h30

Local: Tenda

22 de novembro — Sábado

Parque DiverSom

Horário: 9h às 12h

Local: Estacionamento

Receptivo Trevo

Horário: 9h30 às 10h

Local: Tenda

Mostra Infantil

Horário: 10h às 11h

Local: Auditório

Apresentação: Rafael Trevo

Mostra DF – Sessão 2

Horário: 16h às 18h

Local: Auditório

Debate Mostra DF

Horário: 18h às 19h

Local: Auditório

Mediação: William Alves

Feira, praça de alimentação e parque DiverSom

Horário: 19h à 1h

Local: Tenda / Estacionamento

DJ

Horário: 19h às 22h30

Local: Tenda

Mostra Paralela 1 – Taguá VR

Horário: 19h às 23h

Local: Sala de Artes

Homenagem Rênio Quintas e Zé Regino

Horário: 19h

Local: Auditório

Mostra Competitiva – Sessão 4

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Auditório

Apresentação: Prince Belofá

Premiação

Horário: 22h

Local: Auditório

Serviço

18º Festival Taguá de Cinema

Data: até 22 de novembro

Local: CineTeatro do CTNM, Taguatinga Norte (DF)

Entrada gratuita, retirada de ingressos pelo Sympla