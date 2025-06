Festival do Japão em Brasília celebra 13 anos e fortalece o turismo cultural

Em sua 13ª edição, o Festival do Japão em Brasília se consolidou como um dos eventos culturais mais significativos do calendário da cidade. De 27 a 29 de junho, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, o festival promete transformar a capital em uma réplica de mercados e festas de rua do Japão, reunindo o que há de melhor em gastronomia, arte, música, esportes e cultura popular nipônica.

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), sob a gestão do secretário Cristiano Araújo, tem apoiado o evento, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento do turismo cultural e de lazer em Brasília. Nesta edição, o festival contará com um espaço especial para cerca de 60 artesãos e manualistas, todos selecionados por meio de chamamento público realizado pela Unidade de Promoção do Artesanato e do Trabalho Manual (Unart). Essa iniciativa não só fomenta a cultura local, como também valoriza o artesanato e as manualidades, contribuindo para a geração de renda desses profissionais, que diversificam seus canais de venda e fortalecem a economia ligada ao turismo no Distrito Federal.

“O Festival do Japão em Brasília faz parte do calendário de eventos expressivos para o turismo da cidade. A Secretaria de Turismo reconhece essa importância e sabe como essa troca de culturas fortalece a visibilidade de Brasília em relação ao turismo cultural. Tanto que a cidade conta com um número significativo de restaurantes japoneses, o que confirma o sucesso dessa união centenária de amizade cultural”, diz o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

Além de celebrar os 130 anos de amizade e intercâmbio cultural entre Brasil e Japão, a programação do festival traz atrações para todas as idades. O público poderá desfrutar de apresentações de taiko (tambores japoneses), danças tradicionais, como Odori e Yosakoi Soran, concursos de cosplay, oficinas de origami e caligrafia, exposições temáticas, espaço infantil e uma praça de alimentação com cardápio variado de pratos típicos da culinária japonesa. Haverá também uma área reservada para a prática de artes marciais e workshops de judô, caratê, aikido e kendo.

Roberto Nakashima, presidente da Federação das Associações Nipo-Brasileiras do Centro-Oeste (Feanbra), enfatiza que o festival vai além do entretenimento. “É uma ponte entre culturas, proporcionando uma experiência imersiva para que todos conheçam e valorizem a riqueza da cultura japonesa”, afirma.

Serviço

Datas: 27, 28 e 29 de junho

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

*Com informações da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF)