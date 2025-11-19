Festival Bôsénimi leva música, arte e ancestralidade indígena ao DF

O Festival de Música Indígena Bôsénimi começa na próxima terça-feira (25) e coloca Brasília no centro de uma grande celebração das artes e saberes dos povos originários. Até 30 de novembro, o público poderá acompanhar apresentações, oficinas e vivências no Espaço Cultural Infinu e na Casa Bahsakewií, no Setor Noroeste. Os ingressos, todos gratuitos, já podem ser retirados online.

O nome do festival, “Bôsénimi”, que no idioma Dahseé do povo Tukano (Yepá-Mahsã) significa “celebração, grande festa, encontro entre povos” e sintetiza o espírito da programação: aproximar a cidade das expressões contemporâneas e ancestrais das comunidades indígenas presentes no Distrito Federal.

Segundo o diretor-geral, Luvan Prado, mostrar essa diversidade é um dos principais objetivos. “A gente quer mostrar que existem diversos povos indígenas em Brasília, como uma forma de dar visibilidade a essa presença no contexto urbano. Às vezes, as pessoas que moram no DF não conhecem essa realidade, muitos até estranham ao saber que existem comunidades e famílias indígenas”, afirma.

Foto: Divulgação

A programação traz apresentações musicais, poéticas e tradicionais de artistas de diferentes povos e regiões. Entre eles estão Ramona Jucá, Guaja, Eloí Wapichana, Mirim Ju Guarani, Parú Kariú, Souto MC, Ayanna Puntare, Yepá Surin, Grupo Karisú – Filhos do Rio Negro, Morena e Dzubuyê, Tainara Takuá, Owerá, Grupo Moyrá Kariri-Xocó e Idòwú Akinrúlí.

Para o diretor, o festival também serve como plataforma de visibilidade e intercâmbio. “Além de dar visibilidade e valorizar as culturas indígenas, as memórias e as espiritualidades dos povos, queremos apresentar cantores indígenas de diferentes tradições culturais vindos de outras regiões, bem como especialistas dessa arte que moram no DF”.

Além dos shows, o evento inclui feira de artesanato indígena, mostra audiovisual e de artes visuais e uma oficina voltada à formação de jovens indígenas no campo audiovisual, estimulando autonomia e fortalecendo a produção cultural desses artistas. A programação também recebe uma vivência com Álvaro Tukano, que compartilha conhecimentos sobre medicinas tradicionais e culinária ancestral na Casa Bahsakewií.

Foto: Divulgação

Serviço

Festival de Música Indígena Bôsénimi

Data: De 25 a 30 de novembro

Local: Espaço Cultural Infinu (306 Sul) e Casa Bahsakewií (707 – Área Indígena Noroeste)

Ingressos gratuitos (retirada pelo site)

