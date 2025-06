FestDrag chega ao CCBB com música, arte e resistência LGBTQIAPN+

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília recebe até domingo (29) a quarta edição do FestDrag — uma verdadeira explosão de cores, arte e orgulho. Com entrada gratuita, o festival ocupa os espaços do centro cultural com uma programação intensa, que une música, teatro, performance drag e atividades formativas.

Organizado pelo coletivo Distrito Drag, o FestDrag já se firmou como um dos principais festivais de cultura LGBTQIAPN+ do país, combinando celebração e ativismo em cada edição.

A potência do evento está tanto nas atrações de destaque — como Johnny Hooker, Lia Clark, Miranda Lebrão, Penelopy Jean, Lorelay Fox e Senhorita Bira — quanto no compromisso político e cultural que sustenta cada apresentação.

“Um dos objetivos do evento é celebrar o orgulho LGBTQIA+. E a gente faz isso com a força da arte transformista, que também pode ser entendida como sinônimo de arte drag”, afirma Ruth Venceremos, uma das diretoras do Distrito Drag.

Uma programação diversa para todas as idades

A abertura do Fest Drag propõe uma reflexão sobre os bastidores da indústria cultural com o talk show “Pop, close e capital”, conduzido por Senhorita Bira, às 14h, no Teatro CCBB. À noite, o mesmo espaço recebe o espetáculo “Kambalacho”, da Cia Canastra (SP).

Na sexta-feira (27), o destaque é a drag K-Halla com o espetáculo interativo “Performe se puder!”, às 14h, no Cine CCBB.

O sábado (28) será intenso com DJs como Carrie Myers e Melina Impéria e a Mostra Competitiva Vera Verão, que reúne 12 artistas em performances julgadas por um júri de estrelas. Ruth ressalta a importância do reconhecimento dessas artistas: “As 12 artistas que chegam lá, automaticamente já recebem um cachê para participar da competição. Então, a gente tenta criar um processo também de democratização do recurso”.

O dia termina com shows de Talíz, Diego Martins e Lia Clark, promovendo uma fusão entre cultura pop e ativismo.

No domingo (29), o festival continua no Jardim do CCBB com os sets das DJs Ayobambi e Medu Zaa e o já tradicional “Bingo Drag”, comandado por Allice Bombom. Performances de artistas como Ginger Mc.Gaffney, Bhelchi, Naomi Leaks, Adora Black e a vencedora da mostra Vera Verão aquecem o palco para o encerramento com Blake Damon, Traemme e o aclamado Johnny Hooker.

Arte como resistência

Para Ruth Venceremos, o Fest Drag é uma resposta artística à violência e ao preconceito: “Acho que a gente vive um momento que muitas vezes as agendas conservadoras tentam avançar, mas por outro lado eu fico muito feliz com as nossas conquintas. A gente tem hoje o maior bloco do Carnaval do DF, é um bloco de drag queens, em que pessoas que não são LGBTs também frequentam”.

Ela destaca que o festival é feito por pessoas LGBTQIA+, mas não só para elas. “São crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos que acenam, que olham com bastante simpatia”.

“Nós não estamos falando dos índices de violência, nós estamos entregando arte e cultura para a sociedade brasiliense. A ideia de cultivar o respeito é importante para que a gente, de fato, no dia a dia, vá construir uma sociedade com mais tolerância”.

Mais do que apenas se apresentar, para Ruth, as drag queens comunicam e transformam o cotidiano. Além disso, apesar do foco do festival não ser político, o instituto reconhece sua importância na causa. “Acho que um papel que o Instituto Drag tem cumprido nesse processo como um agente político é a gente tirar a drag do gueto, da noite, e ter ela também no dia a dia.”

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 27 de junho

Cinema do CCBB (a partir das 14h)

Espetáculo Performe se puder!, com K-Halla

Classificação: Livre

Sábado – 28 de junho

Jardim do CCBB (a partir das 14h)

DJ Carrie Myers

Mostra Competitiva Vera Verão

DJ Melina Impéria

Shows com Talíz, Diego Martins e Lia Clark

Classificação: 14 anos

Domingo – 29 de junho

Jardim do CCBB (a partir das 14h)

Performance em cena com Ginger Mc.Gaffney, Naomi Leaks, Adora

DJ Ayobambi

Bingo Drag, com Allice Bombom

Bingo Drag, com Allice Bombom Shows com Blake Damon, Traemme e Johnny Hooker

Classificação: 14 anos

Fest Drag – 4ª edição

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil – Brasília (CCBB Brasília)

Quando: 26 a 29 de junho, a partir das 14h

Entrada gratuita | Ingressos disponíveis pelo site ou na bilheteria física