Festa Junina do Nipo retorna com explosão de sabores

Depois de cinco anos de pausa, a tradicional Festa Junina do Nipo está de volta e promete uma verdadeira celebração de sabores e culturas. Em sua 34ª edição, o evento será realizado nos dias 13, 14 e 15 de junho, e traz como grande destaque a união entre a culinária nordestina e a japonesa.

De um lado, pamonha, canjica, quentão e o bom e velho churrasquinho; do outro, guioza, yakisoba, tempurá, saquê e outras delícias orientais. A diversidade gastronômica é um dos pontos altos do evento e deve atrair tanto os fãs das comidas típicas de São João quanto os apreciadores da culinária asiática.

Segundo o organizador Flávio Hideo, a proposta é justamente valorizar essa fusão entre culturas aparentemente distantes, mas com muitos pontos em comum.

“A gente traz uma festa realmente carregada nessa riqueza cultural e gastronômica, que é o grande forte da nossa festa junina. Então a gente brinca que temos de um lado o saquê e do outro o quentão, de um lado o yakitori e do outro lado o churrasquinho”, destaca.

Além da gastronomia, a programação também promete agradar a todos os públicos, com apresentações de Taiko (tambores japoneses) — com quatro grupos se apresentando — e danças tradicionais japonesas, além de shows de forró e quadrilha junina. As atrações musicais incluem o Bloco Eduardo e Mônica que sobe ao palco na sexta-feira (13) e a banda Encosta Neu que comanda o sábado (14).

“Vamos ter cantores de fora de Brasília cantando música japonesa, dança tradicional japonesa, e uma quadrilha fechando o nosso evento. É uma festa para toda a família”, completa Hideo.

Os visitantes também poderão aproveitar estandes com produtos orientais, decoração temática e brincadeiras juninas. Além disso, haverá ingresso social mediante a doação de 1kg de alimento, em parceria com o TGS Solidário, do Taguatinga Shopping.

Onde: Setor de Clubes Sul, trecho 1, lote 1, às margens do Lago Paranoá.

Quando: 13, 14 e 15 de junho

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) ou entrada social com 1kg de alimento. Crianças até 7

anos não pagam, Vendas pelo Sympla.

Horários:

Sexta: das 17h às 22h

Sábado: das 12h às 22h

Domingo: das 12h às 21h

Brinquedoteca para os pequenos todos os dias