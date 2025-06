Festa de Santo Antônio acontece nesta sexta-feira no Santuário da Asa Sul

A tradicional Festa de Santo Antônio, uma das maiores manifestações de fé do Distrito Federal, acontece nesta sexta-feira (13), no Santuário localizado na 911 Sul, com expectativa de reunir entre 30 e 40 mil pessoas ao longo do dia. A programação começa à meia-noite e segue até as 20h, com missas de hora em hora, bênçãos individuais, distribuição do pão de Santo Antônio e atividades paralelas no Arraial.

Para o reitor do Santuário, Frei Edgar Alves, de 52 anos, a celebração expressa a profunda devoção do povo brasiliense ao santo. “Desde os primórdios de Brasília, as pessoas vêm de todos os cantos para rezar aqui. É uma fé muito arraigada no coração do brasiliense”, diz o frei, que está na vida religiosa há 27 anos e lidera o santuário desde sua elevação, sendo o primeiro reitor.

Foto: Divulgação

A festa é precedida pela trezena de Santo Antônio, que começou em 31 de maio e prepara a comunidade espiritualmente para o dia 13. Nesta quinta-feira, serão celebradas 16 missas ao longo do dia. A primeira ocorre à meia-noite, presidida pelo bispo auxiliar Dom Ricardo. A última será às 20h, com o cardeal Dom Damasceno. Paralelamente, fiéis poderão se confessar com padres disponíveis durante todo o dia e participar da adoração ao Santíssimo na capela do Santuário.

A distribuição do pão de Santo Antônio, gratuito e abençoado, é um dos momentos mais esperados. Segundo Frei Edgar, trata-se de um gesto simbólico de fé e cuidado. “Muitos levam o pão para casa, colocam no pote de arroz como sinal de fartura. Outros oferecem para quem está doente ou passando por dificuldades. É como uma visita de Deus através de Santo Antônio, para trazer esperança e consolo.”

Além do caráter espiritual, a festa movimenta a economia local e envolve a comunidade. Mais de 500 voluntários atuam na organização da parte festiva, que inclui barraquinhas de comidas típicas, brincadeiras e, neste ano, a estreia do bolo de Santo Antônio. “Alguns pedaços terão uma pequena imagem do santo dentro. Quem encontrar, recebe essa graça simbólica. É uma brincadeira que ficou famosa na internet e que adotamos com carinho”, explica o frei.

Foto: Divulgação

O Arraial de Santo Antônio teve início no dia 6 de junho e segue até o domingo seguinte, 15 de junho, sempre a partir das 18h. Os ingressos para o espaço custam R$ 10 e toda a renda é revertida para ações da própria comunidade. Mais informações sobre a programação podem ser acompanhadas no Instagram oficial (@santoantonioasasul) e no site santuariosantoantoniodf.com.br.

Apesar de pesquisas indicarem queda no número de católicos no país, Frei Edgar observa o oposto em sua paróquia. “Nos últimos anos, vimos um crescimento na participação dos fiéis. A catequese de adultos saltou de dez para quase 60 pessoas. As missas de domingo estão mais cheias e, no dia de Santo Antônio, passamos de cinco para 16 missas, todas lotadas.”

Como desdobramento da festa deste ano, o Santuário realizará, em 6 de julho, a primeira procissão fluvial com a imagem peregrina de Santo Antônio. A romaria sairá do Santuário até o Pontão do Lago Sul e seguirá em barcos até o Clube Naval. “Queremos que o santuário seja ainda mais conhecido e presente na vida da cidade”, afirma o reitor.