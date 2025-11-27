Feijoada da Vovó Maria Conga marca o encerramento do Mês da Consciência Negra em Planaltina

Encerrando as atividades do Mês da Consciência Negra, o Festival Adorei as Almas – Feijoada da Vovó Maria Conga chega ao seu momento de celebração máxima neste sábado (29), no Terreiro da Vovó Maria Conga, em Planaltina (DF). A programação marca o fim de mais um ciclo dedicado à espiritualidade, cultura popular, música e ancestralidade, reafirmando a força da resistência negra.

Mãe Maria do Cerrado, ao meio, idealizadora do projeto. Foto: Divulgação

Evento dos mais esperados pelo público, a feijoada deve reunir cerca de 200 pessoas, entre participantes das oficinas, lideranças culturais e religiosas, convidados e moradores da região. Este ano, reforçando o compromisso com a inclusão, a organização disponibilizou 100 convites gratuitos pelo Sympla, garantindo o acesso de diferentes públicos ao encontro.

Mais do que um almoço coletivo, a feijoada simboliza a união entre gerações e a transmissão de saberes tradicionais. Preparada pela equipe de Mãe Maria do Cerrado, responsável pelo Terreiro da Vovó Maria Conga – Santuário de Maria, a refeição carrega significados que remontam às senzalas brasileiras: partilha, resistência e fortalecimento da comunidade — princípios que orientam o festival desde sua criação, em 2007.

“O Festival Adorei as Almas é, antes de tudo, um espaço de fortalecimento das nossas raízes. Cada edição reafirma o compromisso com a preservação dos saberes tradicionais e com a integração da comunidade. Encerrar esse ciclo com uma feijoada é comemorar a vida, a solidariedade e o legado de Maria Conga”, afirma Mãe Maria do Cerrado, idealizadora do projeto executado por Marcos Antonio Sousa Madeira.

Ao longo dos últimos meses, o festival promoveu oficinas de benzimento, produção de garrafadas, construção de berimbau e capoeira, reunindo dezenas de participantes em torno de práticas ancestrais e expressões da cultura popular. A Feijoada da Vovó Maria Conga encerra esse percurso e reafirma o terreiro como espaço de fé, convivência e fortalecimento coletivo.

Atrações do dia

A celebração começa com a abertura conduzida por Mãe Maria do Cerrado, que acolhe o público e estabelece a energia espiritual que guia todo o evento. Em seguida, lideranças religiosas, autoridades e convidados participam de um momento de boas-vindas, reforçando o sentido de comunidade e ancestralidade.

O terreiro, então, se preenche com cantos, rezas e firmeza de oração no toque em louvor aos Pretos Velhos, ritual que abre caminhos e sustenta a corrente espiritual do festival.

A música toma conta do ambiente com apresentações da Banda Danda Muxima e da Banda Galera do Samba, que conduzem o público em um repertório festivo e cheio de identidade. A Feijoada da Vovó Maria Conga reúne todos ao redor do sabor, do aroma e da partilha, criando um clima de convivência afetiva ao longo de toda a tarde.

Realizado desde 2007, o Festival Adorei as Almas é inspirado na força simbólica de Maria Conga, figura histórica e espiritual reverenciada como Preta Velha da Umbanda e liderança quilombola do século XIX. Em 2022, o Terreiro da Vovó Maria Conga foi reconhecido como Unidade Tradicional de Terreiro (UTT) por meio do Projeto de Lei nº 1.279/2022, reforçando seu valor como patrimônio cultural e espiritual do Distrito Federal.

Programação

11h00: Abertura oficial

11h15: Boas-vindas e falas das lideranças

11h30: Toque em louvor aos Pretos Velhos

12h30: Atrações musicais (Bandas Danda Muxima e Galera do Samba)

13h00: Feijoada da Vovó Maria Conga

17h00: Encerramento

Serviço

Festival Adorei as Almas- Feijoada da Vovó Maria Conga

Encerramento do Mês da Consciência Negra

29 de novembro de 2025

Local: Terreiro da Vovó Maria Conga – Santuário de Maria

Endereço: DF 130, KM 05 – Sítio Agrovale, Chácara Santa Fé nº 02, Planaltina-DF

Evento aberto à comunidade | Previsão de público: 200 pessoas

Feijoada preparada pela equipe da Mãe Maria do Cerrado

Ingressos gratuitos limitados: Sympla