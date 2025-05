Evento ‘Mestres Cervejeiros’ movimenta o Paranoá com cerveja artesanal, gastronomia e música ao vivo

Nestes sábado (24) e domingo (25), a partir das 18h, o estacionamento da Administração Regional do Paranoá será palco do evento Mestres Cervejeiros, uma celebração do sabor, da cultura e da boa música.

Com entrada gratuita, o público poderá desfrutar de uma experiência única com cervejas artesanais, food trucks com cardápio variado e bandas ao vivo que prometem animar a noite e fazer todo mundo dançar.

A iniciativa espera atrair cerca de 4 mil visitantes ao longo dos dois dias e gerar pelo menos 100 empregos diretos temporários, impulsionando a economia local.

Mais do que diversão, o projeto visa ao fortalecimento do turismo gastronômico e cultural do Distrito Federal, valorizando a cadeia produtiva da cerveja artesanal e promovendo a integração entre cultura, empreendedorismo e identidade territorial.

Programação

Sábado (24)

* Abertura dos portões: 18h

* Praça Gastronômica: 18h às 2h

* Praça da Cervejaria: 18h às 2h

* Gotham: 19h30 às 21h30

* Boka de Sergipe: 21h40 às 22h40

* Alison e Ariel: 22h50 à 0h50

Domingo (25)

* Abertura dos portões: 18h

* Praça Gastronômica: 18h às 2h

* Praça da Cervejaria: 18h às 2h

* Balbino: 19h30 às 20h30

* Incensurados: 20h40 às 22h40

* Banda B78: 22h50 à 1h

Local: Estacionamento da Administração Regional do Paranoá

Entrada: gratuita.



*Com informações da Secretaria de Turismo (Setur-DF)