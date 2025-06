Divino Festival celebra ancestralidade em sua terceira edição no DF

No coração do Distrito Federal, arte, espiritualidade e coletividade se entrelaçam em uma nova celebração. Neste fim de semana, o Divino Festival — Arte e Bem Viver chega à sua terceira edição, transformando o Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano em um espaço de reconexão profunda entre corpo, terra, saberes e comunidade.

Este ano, o Divino reforça sua missão de tornar a arte uma vivência integral e acessível. Shows marcados pela ancestralidade e pela pluralidade costuram a programação com diversidade e potência simbólica. Entre uma atração e outra, o público poderá participar de oficinas, rodas de conversa, práticas integrativas e atividades lúdicas para crianças — compondo um ambiente de troca intergeracional e intercultural.

Segundo a curadora do festival, Amara Hurtado, a estrutura conceitual do evento nasce de uma pergunta central: “O que sustenta o bem viver, como indivíduos e enquanto seres sociais e comunitários?”. A partir desse questionamento, foram definidos os sete eixos temáticos do festival — arte, saberes ancestrais, práticas integrativas, espiritualidade, conhecimento, celebração e cuidado —, todos articulados para proporcionar uma experiência sensível e transformadora.

“Esses eixos nasceram do desejo de reunir práticas que despertam presença, ampliam a consciência e fortalecem vínculos — com o corpo, com a terra, com o sagrado e com o outro”, afirma Amara.

Foto: Raiane Catro. Gabriela Pires/ Divulgação Foto: Reiwa Daiko. Divulgação Foto: Rita Benneditto. Alexandre Calladinni/ Divulgação

Para a curadora, o grande desafio da curadoria foi manter a coerência diante de tamanha diversidade de expressões. “Descobrimos que, quando o critério é a escuta do que é essencial — o que realmente cuida, nutre e desperta — os conteúdos se conectam naturalmente”, explica. A aposta deu certo: a programação não só flui organicamente como estimula o público a vivenciar a arte como processo de transformação.

Mais do que entretenimento, o Divino se posiciona também um gesto político. Ao integrar o programa Brasília é Cultura, que reconhece a cultura como direito e política pública estruturante, o festival insere práticas historicamente marginalizadas no centro da agenda cultural do DF.

“A presença do festival dentro do Brasília é Cultura fortalece a ideia de que a cultura é uma força que educa, cura, organiza e transforma”, defende Amara.

A expectativa é que cada pessoa leve para casa não apenas boas lembranças, mas também uma semente de mudança e potência coletiva.

“O Divino afirma que a arte é central para a vida. Ela não é adorno — é estrutura, é modo de existir, é linguagem de comunidade. Num tempo em que o pragmatismo tenta sufocar o simbólico, celebrar a arte é também um ato político, espiritual e social. O Divino Festival convida o público a viver a arte como território de reflexão, presença e reconexão com o que nos sustenta como humanidade”, finaliza.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 28 de junho | 14h à 0h

14h às 22h: Feira ColaBora Mix

14h às 17h: Casa de Vô — roda de crochê e bordado livre

14h à 0h: Exposição fotográfica Tradições e Festas

14h à 0h: Parque Diversom (Divino Brincar)

14h30 às 15h30: Roda de conversa sobre PANCs – ASPANC

15h às 21h: Jogos de tabuleiro e atividades infantis

16h às 17h: Contação de histórias

16h às 17h: Vivências: Mover é Humano – Rodrigo Salulima

16h às 17h: Vivências: Sound Healing – Elleva

16h30 às 17h30: Oficina Plantas de Poder – Juarez Martins

17h às 21h: Oficina de Criatividade

17h às 17h30: Show Tambores Japoneses – Reiwa Daiko

17h30 às 18h30: Show Eleva – Raiane Castro

19h às 20h: Show Novos Caminhos – Banda Patacorí

20h30 às 21h30: DJ Ketlen + performances

21h30 às 23h: Show Tecnomacumba – Rita Benneditto

23h à 0h: DJ Ketlen + performances

Domingo, 29 de junho | 14h às 22h

14h às 22h: Feira ColaBora Mix

14h às 22h: Exposição Tradições e Festas

14h às 22h: Parque Diversom (Divino Brincar)

14h30 às 15h10: Instituto Folha Seca – apresentação musical

15h às 21h: Jogos de tabuleiro e atividades infantis

16h às 17h: Oficina de bolhas de sabão

16h às 17h: Vivências: Cacau Dance – Tais Joi

16h às 17h: Vivências: Tremer Faz Bem (Técnica de Redução de Estresse)

16h30 às 17h30: Oficina Saberes Ancestrais – Adriana Faraj

16h30 às 17h30: Oficina Plantas de Poder – Juarez Martins

17h às 21h: Oficina de Criatividade

17h às 18h: Tai Chi Chuan – prática coletiva

17h30 às 18h: Meditação Zazen – Monja Aida Kakuzen

18h às 19h: Show Zirigdub – Renato Matos

19h30 às 20h30: Show Alma Peregrina – Valéria Fonseca

21h às 22h: Show Retomada – Brô MC’s

Intervalos: DJ Caju

Divino Festival — Arte e Bem Viver

Quando: 28 e 29 de junho de 2025

Horários: Sábado, das 14h à 0h | Domingo, das 14h às 22h

Onde: Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano (DF)

Entrada gratuita mediante doação de um agasalho

Retirada de ingressos pelo site