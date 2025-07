Complexo Cultural do Choro inicia julho com atrações gratuitas para todas as idades

A programação de julho do Complexo Cultural do Choro começa com música, teatro e atividades ao ar livre, convidando o público de Brasília a vivenciar novas experiências sonoras e cênicas. No mês das férias, o espaço reforça seu compromisso com a valorização da cultura popular, oferecendo encontros musicais, rodas de choro e espetáculos teatrais gratuitos.

Nesta quarta-feira (2), o Clube do Choro recebe o projeto Choro Livre Convida, que nesta edição reúne três nomes de destaque da cena instrumental: o multi-instrumentista e produtor Daniel Rodrigues, o clarinetista da Orquestra da Força Aérea Márcio Bezerra e o cantor e percussionista George Lacerda, com mais de 25 anos de atuação na música brasiliense. O repertório propõe um diálogo entre tradição e inovação, com forte presença da música brasileira.

Neste sábado (5), a programação continua com o Piquenique Chorão, que traz o espetáculo Show de Palhágica, criado pelo artista brasiliense Galileu Fontes, o Chouchou Palhágico. A apresentação, marcada pelo humor e pela interação com o público, mistura mágica, palhaçaria e ventriloquia, encantando crianças e adultos no Clube do Choro.

Também no sábado, alunos e professores da Escola Brasileira de Choro se reúnem para uma roda de choro ao ar livre no Parque da Cidade. A atividade reforça a vivência formativa da escola e aproxima o público da tradição do gênero.

Com patrocínio master da Shell por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto reafirma seu papel como espaço de formação e difusão da música brasileira. “Acreditamos que a cultura é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento de um país. Nossa agenda de patrocínios culturais reitera o compromisso da Shell com a sociedade brasileira ao apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento humano, a educação, a inovação, a diversidade, a equidade e a inclusão. O Complexo Cultural do Choro já se tornou um acontecimento tradicional em Brasília, e temos orgulho em continuar mais um ano desta parceria”, afirma Alexandra Siqueira, gerente de Comunicação de Marca da Shell Brasil.

Com apresentações gratuitas ou a preços populares, o Complexo segue acessível a todos e reafirma sua missão de preservar e valorizar a música instrumental brasileira. A programação completa pode ser conferida no site e nas redes sociais do projeto (@complexodochoro).

Sobre o projeto

O plano bianual do Complexo Cultural do Choro integra as ações da Escola Brasileira de Choro e do Clube do Choro de Brasília, com foco na preservação e renovação da música instrumental brasileira. A iniciativa contempla ensaios abertos, bolsas de ensino musical, rodas de choro e samba, atividades infantis e apresentações ao vivo. O objetivo é consolidar o espaço como um centro cultural e educacional de referência, promovendo a formação de público, o intercâmbio entre artistas e a revelação de novos talentos.

Confira a programação

Dia 02/07 (terça-feira)

19h30 – Choro Livre Convida com Daniel Rodrigues, Márcio Bezerra e George Lacerda

Dia 05/07 (sábado)

11h – Piquenique Chorão com o espetáculo Show de Palhágica

11h – Ensaio aberto com alunos e professores da Escola Brasileira de Choro, no Parque da Cidade

12h – Feijoada com samba

Complexo Cultural do Choro de Brasília

Datas: 2 e 5 de julho (terça e sábado)

Endereço: Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental e Parque da Cidade

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Entrada gratuita para: Choro Livre Convida, Piquenique Chorão e Ensaio Aberto