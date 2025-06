Começa nesta quarta (18) a Campus Party Brasil, no Mané Garrincha

Pela primeira vez, Brasília sedia a edição nacional da Campus Party Brasil, maior evento de tecnologia do país. A 17ª edição do encontro teve início nesta quarta-feira (18), no Estádio Mané Garrincha, e segue até domingo (22), com expectativa de atrair mais de 150 mil visitantes. A programação reúne 20 mil participantes na Arena e cerca de 2 mil acampados, em uma verdadeira maratona de conteúdo, inovação e experiências tecnológicas.

Realizada pelo Instituto Campus Party, com apoio do Governo do Distrito Federal (GDF) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF), a CPBR17 conta com duas áreas principais: a Arena, de acesso pago e voltada para conteúdos técnicos, e a Arena Open, aberta ao público com atividades gratuitas.

Arena: debates estratégicos sobre IA e presença de grandes nomes

O espaço da Arena é dedicado aos temas mais técnicos e estratégicos da programação, com destaque para o 4º Fórum Internacional do Marco Regulatório de Inteligência Artificial. O encontro reúne especialistas e autoridades como Gabriele Mazzini, arquiteto da Lei de IA da União Europeia, Carlos Affonso de Souza (ITS-Rio) e o secretário do DF, Marco Antônio Costa Júnior.

“A realização da edição nacional da Campus Party em Brasília consolida o DF como um dos principais centros de ciência, tecnologia e inovação do país”, afirma Costa Júnior. “Ao sediar debates sobre inteligência artificial, Brasília assume papel de destaque na transformação digital.”

A Arena também traz palestras de nomes populares como Iberê Thenório (Manual do Mundo), Caito Maia (Chilli Beans), Gustavo Guanabara, Sérgio Sacani, Camila Farani, Marcelo Tas e Bruno Playhard. Além disso, a programação inclui o campeonato nacional de gastronomia com alimentos impressos em 3D e a Olimpíada de Ciências, Tecnologia e Engenharia para estudantes do ensino médio.

“A IA é um dos temas mais impactantes da atualidade. Discutir seus limites de forma democrática é essencial, e a Campus Party oferece o ambiente ideal para isso”, destaca Francesco Farruggia, fundador e presidente global do evento.

Arena Open: entrada gratuita e atrações para todas as idades

De 19 a 22 de junho, a Arena Open disponibiliza ao público atrações gratuitas e interativas. Entre os destaques estão o maior campeonato de robótica da América Latina, promovido pela Robocore, e a final nacional do Printer Chef, competição de gastronomia com impressoras 3D. A novidade desta edição é a Missão Printer Chef by Prof. Guanabara, que permite ao público atuar como jurado.

As batalhas de robôs, com máquinas de até 27 kg, chamam atenção por disputas em modalidades como sumô, hóquei e futebol. Haverá também a Arena de Drones, com desafios interativos, além do Campus Play, voltado para eSports, e oficinas no Campus Kids/Include, com foco em IA e robótica para o público infantojuvenil.

“A Arena Open é a porta de entrada para quem quer explorar o universo da tecnologia de forma prática e acessível”, reforça Farruggia.

Aplicativo com programação completa

Para acompanhar todos os detalhes da programação, os visitantes podem baixar o aplicativo oficial Campus Party Brasil, disponível gratuitamente na App Store e na Play Store.

Com informações da Secti-DF