Brasília sedia 1º Encontro Nacional de Registro Empresarial e Integração

Brasília será palco do primeiro Encontro Nacional de Registro Empresarial e Integração, nos dias 4 e 5 de junho, no Conselho Federal de Contabilidade (CFC), localizado na Asa Sul.

O tema do evento será “Fortalecendo os Pilares do Registro Empresarial no Brasil”. O encontro é promovido pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), por meio da Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (SMEPP) e do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI).

Autoridades, especialistas e representantes das Juntas Comerciais de todo o país marcarão presença no encontro para discutir avanços e inovações no registro empresarial brasileiro

O tema escolhido tem como objetivo consolidar o Sistema Nacional de Registro Mercantil (SINREM) como instrumento essencial para a segurança jurídica e a efetividade dos atos empresariais. A programação inclui palestras, painéis e rodas de conversa sobre temas como a reforma do Código Civil, inovações tecnológicas no registro empresarial e a integração entre os órgãos envolvidos no processo de legalização de empresas.

O evento contará com grandes nomes, incluindo o professor Marcelo Von Adamek, da USP, que ministrará sobre a reforma do Código Civil e seu impacto no registro empresarial, e o curso certificado sobre a Instrução Normativa DREI n° 01/2025, que aborda critérios para formação e proteção do nome empresarial.

Reuniões com presidentes de Juntas Comerciais representantes de entidades parceiras, como a Federação Nacional das Juntas Comerciais (FENAJU) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) também estão na agenda no ENAREI.

Vale destacar que o encontro é voltado para profissionais que atuam no registro publico de empresas, membros das Juntas Comerciais, contadores, advogados e todosinteressados no fortalecimento do

ambiente de negócios no Brasil.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (SMEPP):