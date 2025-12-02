Brasília Moto Festival ocupa o Eixo Cultural com shows e feira de adoção

O Eixo Cultural Íbero-Americano será tomado pelo som de motores, guitarras e rodas clássicas entre os dias 11 e 14 de dezembro. Em sua quarta edição, o Brasília Moto Festival (BMF) retorna ao centro da capital celebrando a cultura motociclística e reunindo motoclubes, motociclistas, triciclistas, jipeiros, colecionadores de carros antigos e amantes da cena sobre rodas. A entrada é gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

A programação reúne 16 bandas do Distrito Federal, com shows de rock e blues que se estendem por todos os dias do festival. Além da música, o BMF oferece praça de alimentação, expositores de gastronomia artesanal, equipamentos e artesanato, além de uma feira de adoção de cães e gatos. As atividades de sexta e sábado funcionam das 16h às 22h. O evento conta com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

Foto: Alex Amaral/ Divulgação

A abertura, na quinta-feira (11), às 19h30, presta homenagem ao festival de Woodstock e recebe as bandas Old Is Cool, Rock Drops, Haroldinho Mattos e QuintaEssência. Na sexta (12), sobem ao palco Sun Garden, Led Zeppelim, Monster Jam e Sargento Pimenta, também a partir das 19h30. O sábado inicia às 17h, com Claquetes, Diogo Branko, Ray Titto e os Calabares, Sub Pop, Double Band e Cloning Stones. O encerramento no domingo começa às 14h, com The Memories e Lúpulo e Cereais Não Maltados.

Idealizador do evento, Marco Portinho destaca que o BMF busca apresentar ao público a essência da cultura motociclística. Segundo ele, o festival nasce para valorizar um estilo de vida marcado pela camaradagem, característica que considera fundamental e, neste ano, amplia o encontro ao convidar também jipeiros e colecionadores de carros antigos. A proposta é manter um ambiente acessível, acolhedor e seguro, no qual famílias e pessoas de todas as idades possam vivenciar a cultura sobre rodas.

Entre as ações sociais do festival, a feira de adoção organizada pelo grupo Pet Off Roads reforça o caráter comunitário do evento. O coletivo atua no resgate, vacinação e castração de cães e gatos, oferecendo aos animais a chance de encontrar um novo lar.

Programação – Brasília Moto Festival 2025

11 de dezembro (quinta-feira)

A partir das 19h30

– Old Is Coll

– Rock Drops

– Haroldinho Mattos

– QuintaEssência

12 de dezembro (sexta-feira)

A partir das 19h30

– Sun Garden

– Led Zeplin

– Monstem Jam

– Sargento Pimenta

13 de dezembro (sábado)

A partir das 17h

– Claquetes

– Diogo Branko

– Ray Titto e os Calabares

– Sub Pop

– Double Band

– Cloning Stones

14 de dezembro (domingo)

A partir das 14h

– The Memories

– Lúpulo e Cereais Não Maltados

Serviço

Brasília Moto Festival 2025

Quando: de 11 a 14 de dezembro

Onde: Espaço Cultural Ibero-Americano (Eixo Monumental, Brasília)