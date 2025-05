Brasília entra na galáxia de Star Wars com evento gratuito no Planetário

Neste sábado, 31 de maio, Brasília será palco de uma viagem intergaláctica que promete encantar fãs de todas as idades. A capital federal recebe pela primeira vez o Star Wars Day, evento gratuito que celebra a icônica franquia criada por George Lucas, unindo cultura pop, música sinfônica e tecnologia de ponta. A programação começa às 19h, no entorno do Planetário de Brasília.

O ponto alto da noite será a apresentação da Orquestra Filarmônica do Distrito Federal, que executará um repertório especial com trilhas de Star Wars, compostas por John Williams, além de clássicos do cinema que também exploram o tema espacial, como 2001: Uma Odisseia no Espaço e E.T. – O Extraterrestre.



A performance, com duração de uma hora, será seguida por um espetáculo inédito de drones sincronizados com a orquestra, que vai iluminar o céu da capital com imagens emblemáticas do universo Jedi.

Astronomia, ciência e educação

Mais do que uma homenagem à saga intergaláctica, o evento também tem um viés educativo. Totens sustentáveis estarão espalhados pelo espaço do Planetário com uma exposição interativa sobre a conquista espacial, reunindo marcos históricos da astronomia e da exploração do cosmos.

O projeto se estende ao mês de junho com oficinas educativas pré-agendadas voltadas a estudantes da rede pública. As atividades ocorrerão nos dias 10, 12, 17, 20, 24 e 26, nos turnos da manhã e da tarde, com foco em astronomia, inovação e tecnologia. Um observador astronômico também será integrado à programação, com datas ainda a serem divulgadas.

Além de marcar a entrada oficial de Brasília no circuito internacional do Star Wars Day, tradicionalmente celebrado em 4 de maio, o evento reforça o papel da capital como um polo de inovação e divulgação científica, conectando educação, arte e cultura pop em um só lugar.