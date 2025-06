Brasília Design Week 2025 conecta passado e presente na capital federal

A capital federal respira criatividade com a chegada da Brasília Design Week 2025, iniciada nesta terça-feira (17). Considerado um dos principais eventos de design do país, a iniciativa ocupa museus, galerias, embaixadas, ateliês, instituições de ensino e espaços públicos com uma programação intensa e gratuita, que segue até o dia 24 de junho.

A abertura oficial ocorreu no Museu Nacional da República, com exposições e um desfile de moda autoral, encerrado com o evento Trama Afetiva, que destacou marcas de identidade brasiliense, como Danese e Jeans do Bem. Até o dia 20 de julho, o museu segue com uma mostra aberta ao público.

Organizada pelo Desponta Brasil e pelo Instituto Brasil de Economia Criativa, a BDW 2025 conta com apoio das secretarias de Turismo (Setur-DF), Ciência e Tecnologia (Secti-DF) e Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), além da Vice-Governadoria do Distrito Federal e outras secretarias do GDF.

“A BDW 2025 celebra o talento criativo que pulsa em Brasília”, destacou a vice-governadora Celina Leão. “Ela oferece um passeio entre a tradição e o futuro, marcas registradas da capital, que é um verdadeiro museu a céu aberto.”

Com mais de 40 atrações, a semana reúne nomes consagrados do design nacional, como Ana Neute, Marcelo Rosenbaum, Rodrigo Ambrósio, Guto Requena e Yankatu, além de criadores locais como André Neves, Danilo Vale, Daisy Barros, Fluides Cerâmicas e Mutum. Entre as exposições estão Horizonte em Risco, Viva Janete, Design mais Indústria, Trama Afetiva e Projeto Pulsar.

A idealizadora da BDW, Caetana Franarin, define o evento como um movimento de conexão entre cidade, cultura e criação. “Transformamos Brasília em um palco de experiências. A BDW é escuta, pertencimento e transformação”, afirma. Ela também homenageou o artista Francisco Galeno, falecido recentemente, que marcou a cultura brasiliense com sua produção em Brazlândia.

Destaques da programação

A programação gratuita inclui palestras, oficinas, visitas guiadas, desfiles e feiras de design com temáticas que vão da moda ao urbanismo, passando por artesanato, inovação e sustentabilidade.

Quarta-feira (18)

Palestras com Esther Schattan , filhos de Janete Costa , Bruno Faucz e Jay Boggo .

, filhos de , e . Oficina de design têxtil com pelúcias (Squish Couture).

Visita à exposição da artista portuguesa Joana Vasconcelos na Embaixada de Portugal.

Quinta-feira (19)

Feira de design com foco em joalheria.

Palestras com Ana Neute e Matthias Ambros, e oficinas com Waxamani.

Sexta-feira (20)

Visita à Embaixada da Colômbia.

Oficina de estamparia com flores do Cerrado.

Conversa com Carlos Alberto e Valéria Pena-Costa sobre arte e design.

Sábado (21)

Feira de moda circular e oficinas com foco em biomateriais, portfólios e inteligência artificial no design.

Colaborações com o público jovem no Sesi Lab.

Domingo (22)

Palestras sobre cerâmica, criação artística e inovação com tradição.

Oficina de crochê em metal e feira de moda circular.

Segunda-feira (23)

Palestras sobre retrofit urbano, design sustentável e imersão cultural com presença das embaixadas da Argentina e México.

Terça-feira (24) – Encerramento

Bate-papo entre instituições de ensino superior (IFB, UnB, Iesb e UCB).

Palestras com Francine Pacheco , Vitor Leite e convidados.

, e convidados. Oficina de crochê com Luz Weber, conectando tradição e design contemporâneo.

A programação completa e o link para inscrições estão disponíveis no site oficial da BDW. O evento reforça o papel de Brasília como uma capital criativa e impulsiona o design como linguagem de futuro e ferramenta de transformação cultural e social.

Com informações da Agência Brasília