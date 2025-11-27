Aniversário de 40 anos de Breno Alves celebra o samba brasiliense no Minas Tênis Clube

O domingo (30) promete ser especial para o samba do Distrito Federal. A partir das 15h, o Minas Tênis Clube será palco da grande celebração dos 40 anos do cantor, compositor e percussionista Breno Alves. A festa, batizada de Nos Braços da Batucada – Breno Alves 40 anos, reúne nomes marcantes da cena brasiliense e nacional para uma tarde de música, afeto e alto astral.

Para comemorar a data, Breno recebe no palco João Cavalcanti, Teresa Lopes, Kris Maciel, Cris Pereira, Samba da Tia Zélia e Samba da Passarinha. O encontro forma um verdadeiro time de mestres do gênero, preparado para conduzir o público por um repertório que exalta o samba em toda sua força e diversidade. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

40 anos de vida e 25 de carreira

Figura central do samba brasiliense desde o início dos anos 2000, Breno Alves começou sua trajetória em 2003 e logo integrou grupos que ajudaram a moldar a identidade do gênero na capital. No Samba Choro, acompanhou artistas do projeto Gente do Samba e foi apadrinhado pelo mestre Monarco, da Portela — marco que consolidou seu reconhecimento entre os grandes do país.

Ele também passou pelo grupo de choro Goiabada Cascão e pelo Fina Arte, que viria a se transformar no Adora Roda e, mais tarde, no 7naRoda. Com 16 anos de história, o grupo lançou dois álbuns, um DVD e quatro clipes, sempre valorizando a produção autoral e mantendo forte presença na cena local.

A comemoração dos 40 anos também marca os 25 anos de carreira do sambista. “Estou feliz para caramba em celebrar meu aniversário ao lado de tanta gente querida, artistas que admiro e acompanho há muitos anos. Vai ser um momento muito especial na minha caminhada no samba do DF”, afirma Breno.

Além dos palcos, Breno se destaca como compositor, com músicas gravadas por grupos como 7naRoda e Filhos de Dona Maria, além da cantora Cris Pereira. Em 2021, lançou seu primeiro álbum solo, Vai Melhorar, seguido, em 2022, por Samba Candago. Com o 7naRoda, participa dos registros Ao Vivo no Calaf (2019) e Convocação (2018).

Seu trabalho já ultrapassou fronteiras, com apresentações em países como Moçambique, Cabo Verde, África do Sul, Holanda e Áustria.

Parcerias que atravessam trajetórias

Ao longo da carreira, Breno construiu amizades que também se tornaram parcerias musicais. André Silveira, vocalista e pandeirista do Samba da Tia Zélia, destaca a relevância do artista na capital:

“Breno é um dos expoentes do samba brasiliense. Um amigo que nos presenteia com espetáculos lindos e que inspira quem segue seus passos. Para nós, é uma honra fazer parte dessa celebração que reverencia a caminhada de alguém tão brilhante.”

Yara Alvarenga, do Samba da Passarinha, reforça a generosidade e a força do sambista:

“Breno Alves é fantástico. A energia dele transcende. Ele ama o samba e transmite esse amor para todos nós. É contagiante vê-lo interpretar e cantar. É generoso, sempre disposto a ensinar. Fazer parte da festa dele é ainda mais especial para a gente do que para ele.”

Serviço

Nos Braços da Batucada – Breno Alves 40 anos

Quando: 30 de novembro, às 15h

Onde: Minas Tênis Clube

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/nos-bracos-da-batucada-breno-alves-40-anos/3200983