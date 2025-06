AnimaMix Festival movimenta o Parque da Cidade com arte, cultura e bem-estar

De 22 a 24 de agosto, a Praça das Fontes, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, será palco do AnimaMix Festival Caixa Seguridade. Com entrada paga e programação voltada ao público de todas as idades, o evento reúne música, teatro, circo, oficinas, gastronomia e atividades de bem-estar ao ar livre.

Idealizado por Gustavo Nunes, da produtora Turbilhão de Ideias, e apresentado pelo Ministério da Cultura e Caixa Seguridade, com patrocínio master da Caixa Vida e Previdência, o festival estreia com o propósito de se firmar como um dos principais encontros culturais de Brasília. A proposta é oferecer uma experiência diversa, inclusiva e acessível, reunindo artistas locais, regionais, nacionais e internacionais em um ambiente acolhedor.

Entre os destaques da programação está o espetáculo Vital – O Musical dos Paralamas, que homenageia os 40 anos da banda Paralamas do Sucesso. Formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, o grupo tem forte ligação com Brasília e sua história será contada por meio de música e teatro. Já o encerramento do festival fica por conta de Mart’nália, vencedora de dois Grammys Latinos, com os discos Mart’nália Canta Vinicius de Moraes (2019) e Misturado (2017).

O AnimaMix também abre espaço para valorizar a cena cultural local. Artistas e bandas do Distrito Federal poderão participar da programação por meio de edital, com inscrições abertas até 27 de julho. O resultado será divulgado no dia 4 de agosto, nas redes sociais e no site oficial do festival.

A programação começa na sexta-feira (22/08), das 18h às 22h, com apresentações dos artistas selecionados. No sábado (23/08), o evento acontece das 14h às 22h. No domingo (24/08), a programação se inicia às 10h e segue até 21h.

Além dos shows, o público poderá curtir espetáculos teatrais, apresentações de música instrumental, oficinas criativas e um espaço kids com contação de histórias, brinquedos e recreação. A área gastronômica dará destaque a chefs e produtores do Distrito Federal, enquanto o espaço de bem-estar contará com meditação, yoga, massagens e outras atividades relaxantes. Um dos palcos será dedicado ao choro, gênero tradicional da música brasileira, com oficinas voltadas especialmente ao público infantil. Todas as atrações se dividirão em dois palcos montados no local.

“O AnimaMix nasceu do desejo de criar um festival que fosse, acima de tudo, uma experiência de encontro, diversão e conexão entre as pessoas. É a primeira edição de um evento que veio para ficar”, afirma o idealizador Gustavo Nunes. “Pensamos em cada detalhe para acolher o público com uma programação diversa, que celebra a cultura brasileira em suas múltiplas formas.”

Felipe Mattos, presidente da Caixa Seguridade, reforça o caráter social do projeto: “É uma alegria contribuir para que a cultura chegue, de forma acessível, a toda a comunidade. O AnimaMix reflete os valores da Caixa Seguridade ao promover um espaço inclusivo, acolhedor e cheio de experiências transformadoras para todas as idades.”

AnimaMix Festival Caixa Seguridade

Data: 22, 23 e 24 de agosto de 2025

Horário: sexta (22/08), das 18h às 22h | sábado (23/08), das 14h

às 22h | domingo (24/8), das 10h às 21h

Local: Praça das Fontes| Parque da Cidade Sarah Kubitschek | Asa

Sul |Estacionamento 9, Brasília DF

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)