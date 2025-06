Abertura da Feira do Livro de Brasília terá tributo a Belchior

Na próxima quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, tem início a Feira do Livro de Brasília – Edição Especial: Meio Ambiente e Sustentabilidade, no Complexo Cultural da República, com entrada gratuita. O evento, que segue até o dia 14 de junho, traz uma programação variada voltada à cultura, à educação e à conscientização ambiental.

A abertura da feira será marcada por um tributo ao cantor e compositor Belchior, com destaque para o lançamento do livro Belchior – A construção de um mito na literatura do cordel, escrito pelo jornalista e cordelista Alberto Perdigão. A homenagem contará também com show da cantora Alessandra Terribili, às 19h, celebrando a poesia e a musicalidade do artista cearense.

A programação inclui sessões de conversa, oficinas educativas, contação de histórias, além da presença de autores, ilustradores, expositores da economia verde e estudantes da rede pública do Distrito Federal. Um dos destaques é a Carreta Literária, biblioteca itinerante e interativa que leva leitura, tecnologia e atividades sustentáveis a crianças, jovens e famílias. Com ambientação lúdica e livros acessíveis, a carreta transforma a leitura em uma experiência sensorial e cidadã.

Realizada pela Câmara do Livro do Distrito Federal e pela Secretaria de Meio Ambiente do DF (Sema-DF), a feira está alinhada aos princípios da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, reforçando o papel da literatura na formação de uma consciência ecológica.

Serviço:

Feira do Livro de Brasília – Edição Especial: Meio Ambiente e Sustentabilidade

📅 De 5 a 14 de junho

📍 Complexo Cultural da República (ao lado da Biblioteca Nacional)

🎟 Entrada gratuita

🕗 Horários: